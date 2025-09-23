Diana Buzoianu, atac la adresa AUR: "Respectarea legii privind protecția mediului înseamnă patriotism"

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a criticat dur moțiunea simplă inițiată de AUR, pe care a descris-o ca fiind plină de " contradicții, falsuri și manipulări ", într-o postare pe pagina sa de Facebook. Oficialul a reiterat angajamentul instituției pe care o conduce față de legalitate, transparență și protecția mediului.

Ministrul Mediului, Diana Anda Buzoianu, participa la o dezbatere publica alaturi de reprezentanti ai societatii civile pentru selectia directorului general interimar al Romsilva, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), in Bucuresti, luni, 25 august 2025 - Hepta

"Moțiunea AUR este un text plin de contradicții, falsuri și manipulări. O moțiune care cere Parlamentului și Guvernului să facă lucruri pe care legea nu le permite și care transformă această instituție fundamentală a statului român într-o tribună pentru fake news", a declarat Diana Buzoianu, într-o reacție virulentă la inițiativa parlamentarilor AUR.

În loc să fie un exercițiu de responsabilitate democratică, documentul a fost, în opinia sa, un atac populist împotriva unui minister care aplică legea cu strictețe. "Am transmis un mesaj clar astăzi în Parlament: respectarea legii privind protecția mediului înseamnă patriotism. Înseamnă că oamenii pot bea apă curată, respira un aer curat, pot face agricultură într-un pământ care nu e otrăvit".

Reforme concrete, nu sloganuri patriotarde

Ministrul a subliniat mai multe acțiuni întreprinse în timpul mandatului său care demonstrează respectul față de lege și contribuția reală la protecția mediului:

"Când am pus în transparență reorganizarea Romsilva, când am redus indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație Romsilva de la 12.000 la 5.000 de lei, când am trimis raportul Corpului de Control despre Romsilva la Parchetul de pe lângă ICCJ, am arătat că respect legea și banii românilor".

"Când am trimis corpul de control la Apele Române pentru că în ultimii 3 ani de zile acolo au fost pierduți peste 300 de milioane de euro din fonduri europene prin PNRR, bani care ne-ar fi ajutat în fața inundațiilor, am făcut asta pentru că respect legea și vreau ca fondurile europene să fie toate folosite".

"Când am emis ordonanța care permite ca fotografiile și filmările Gărzii de Mediu să fie probe în instanță, am arătat că respect legea și o fac mai puternică".

Nicio decizie fără analiză de mediu, indiferent de presiuni

Un alt subiect sensibil abordat a fost cel al proiectelor hidroenergetice controversate. "Despre hidrocentralele Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana, Cornetu-Avrig: astăzi acestea sunt în proces de analiză pentru obținerea acordurilor de mediu. Pe legea de astăzi, chiar și cu deciziile CSAT, chiar și cu ordonanțele date pe acest subiect, este necesară obținerea acordului de mediu".

Ministrul a transmis că toate etapele legale vor fi urmate fără excepție: "Direcția clară a Ministerului Mediului este că vom respecta legea. Au apus vremurile în care bandiții urlau prin telefoane sau public că avizul ăsta, autorizația aia, acordul celălalt trebuie să fie dat sau blocat și trebuie să fie asta făcut acum!".

Un avertisment ferm pentru populismul fără soluții

"AUR vrea să ne întoarcă în epoca în care se făceau hidrocentrale cu buldozerul, fără evaluări, fără dezbateri, fără să ținem cont de lege și oameni. Acea epocă s-a terminat. România e stat european și respectă legea, hotărârile judecătorești, bogățiile naturale și oamenii".

Ministrul a criticat dur strategia formațiunii AUR: "Istericalele AUR pe TikTok, prin comunicate, prin ad-uri pe Facebook, toate nu sunt decât marketing politic. AUR s-a cățărat cu bocancii pe mai multe subiecte în ultimii ani de zile, dar a livrat fix 0 soluții".

În finalul discursului său, ministrul Mediului a subliniat nevoia ca Parlamentul să își păstreze rolul de garant al democrației și nu de purtător de mesaje toxice: "Parlamentul României nu poate fi folosit pentru propagandă și manipulări".

