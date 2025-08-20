Diana Buzoianu: "Directorii Romsilva manipulează reforma, pădurile trebuie protejate"

Directori și șefi care controlează puterea încearcă să blocheze o reformă a Romsilva, menită să protejeze pădurile, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în timpul protestului Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, informează Agerpres.

"Cel care urla la microfon, președintele Federației Silva, s-a ținut agățat de microfon pentru a împiedica mesajul meu să ajungă la oameni. În aceste zile, unii manipulează cu toate mijloacele, trimit e-mailuri zilnic filialelor și tratează pădurarii ca pe niște numere. Reforma reală înseamnă protejarea pădurilor și reducerea posturilor pentru șefi, nu pentru angajații din teren", a declarat Buzoianu.

Ministra a precizat că reforma are nevoie de oameni de bună credință din teren, nu de șefi sau directori, și că directorii care vor fi angajați prin concurs trebuie să trimită semnalul că s-a terminat cu politizarea și cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰