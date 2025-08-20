Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Diana Buzoianu: "Directorii Romsilva manipulează reforma, pădurile trebuie protejate"

Directori și șefi care controlează puterea încearcă să blocheze o reformă a Romsilva, menită să protejeze pădurile, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, în timpul protestului Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 14:12
Diana Buzoianu: "Directorii Romsilva manipulează reforma, pădurile trebuie protejate" - Diana Buzoianu: "Directorii Romsilva manipulează reforma, pădurile trebuie protejate" - Hepta/Mediafax/Alexandru_Dobre

"Cel care urla la microfon, președintele Federației Silva, s-a ținut agățat de microfon pentru a împiedica mesajul meu să ajungă la oameni. În aceste zile, unii manipulează cu toate mijloacele, trimit e-mailuri zilnic filialelor și tratează pădurarii ca pe niște numere. Reforma reală înseamnă protejarea pădurilor și reducerea posturilor pentru șefi, nu pentru angajații din teren", a declarat Buzoianu.

Ministra a precizat că reforma are nevoie de oameni de bună credință din teren, nu de șefi sau directori, și că directorii care vor fi angajați prin concurs trebuie să trimită semnalul că s-a terminat cu politizarea și cu păstorirea pădurilor în interesul unor grupuri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

diana buzoianu mediu romsilva
Înapoi la Homepage
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Ştiri politice » Diana Buzoianu: "Directorii Romsilva manipulează reforma, pădurile trebuie protejate"