Guvern: Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, după un an de armată

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, că premierul Ilie Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii Timişoara. Ea a subliniat că Bolojan a intrat din primul an la facultate însă timp de un an a făcut armata, aşa cum erau regulile la acea vreme, scrie News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a fost întrebat despre informaţia apărută în presă, potrivit căreia premierul Ilie Bolojan n-ar fi intrat din primul an la facultate.

"Trebuie ţinut cont că, la vremea respectivă, cei care intrau la facultate trebuia să se ducă, băieţii vreau să zic, se duceau un an în armată. Asta era regula jocului. Deci întotdeauna băieţii aveau un an între momentul în care erau admişi la facultate şi momentul în care începea efectiv facultatea. Pe vremea aia, vă aduc aminte, sigur e din vremea noastră, a celor care am prins acele vremuri, armata era obligatorie. Nu era nici voluntară, cum urmează să fie, nici profesionalizată, cum e deja. Deci domnul Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armată", a spus Dogioiu.

Facultatea de Matematică avea două programe de studii

Ea a precizat că Facultatea de Matematică avea la momentul respectiv două programe de studii, programul de studii de 5 ani, care îţi permitea să fii cadru didactic în învăţământ, inclusiv în învăţământul universitar, şi perioada de studii de 3 ani, care îţi permitea să fii profesor doar în învăţământul preuniversitar.

"Domnul Ilie Bolojan, conform diplomei sale de absolvire eliberată de Universitatea de Vest din Timişoara, a absolvit programul de studii de 3 ani. A absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Timişoara", a mai arătat Dogioiu.

