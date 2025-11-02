Dominic Fritz: "Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţii acum să fie succesorul lui"

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că cei care l-au atacat, sabotat sau blocat pe Nicușor Dan nu pot acum să aibă pretenții să fie succesorii lui. De asemenea, Fritz a subliniat că este nevoie de alegeri în două tururi pentru ca Primăria Capitalei să fie câștigată de cel mai onest candidat.

"Această luptă nu este o luptă uşoară, mai avem cinci săptămâni şi ideea acestei întâlniri cu siguranţă nu este că acum, cu desemnarea oficială, am pus toată responsabilitatea pentru a câştiga aceste alegeri pe umerii lui Cătălin (...). Nu este aşa. Această întâlnire, acest 'împreună pe drumul onest' este un angajament al nostru pe care îl luăm astăzi faţă de Cătălin Drulă, faţă şi de fostul primar general al Bucureştiului şi actualul preşedinte Nicuşor Dan şi faţă de fiecare bucureştean că în următoarele cinci săptămâni vom face tot ce ţine de noi, de fiecare dintre noi pentru a câştiga aceste alegeri pentru Bucureşti. Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan, cine l-a sabotat pe Nicuşor Dan, cine l-a blocat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţii acum să fie succesorul lui. Şi, la fel, cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu, lângă alde Crin Antonescu, cine a stat lângă ei în campanii electorale nu poate să pretindă acum să fie succesorul lui Nicuşor Dan", a declarat Dominic Fritz la evenimentul de lansare a candidaturii deputatului USR Cătălin Drulă pentru funcţia de primar al Capitalei.

Fritz "Haideţi cu primari în două tururi şi atunci va câştiga candidatul cel mai onest"

El a adăugat că pentru a câştiga candidatul cel mai onest este nevoie de alegeri în două tururi.

Articolul continuă după reclamă

"Cine acum se trezeşte stresat că într-un sistem fără două tururi o astfel de alegere este complicată şi într-adevăr există un pericol să iasă un candidat extremist pentru Bucureşti într-o marjă de câteva puncte procentuale şi cine spune că acesta ar fi motivul de trebuie iarăşi să încercăm cu tot felul de experimente de candidaţi unici, cine are astfel de fantezii sau astfel de frici, spun foarte clar: dacă vreţi altceva, haideţi cu primari în două tururi! Să terminăm cu prostia asta că întotdeauna înainte de alegeri vin partidele vechi la noi şi spun: susţineţi-ne candidaţii că altfel câştigă extremiştii. Nu funcţionează aşa. Haideţi cu primari în două tururi şi atunci va câştiga candidatul cel mai onest", a spus Dominic Fritz.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰