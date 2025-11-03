Antena Meniu Search
Dominic Fritz compară PSD cu un copil de grădiniţă: "Hai să fim adulţi"

Președintele USR, Dominic Fritz, a comparat atitudinea PSD din coaliție cu cea a fiicei sale care refuză să se îmbrace pentru a pleca la grădiniță. Unii nu au înțeles gravitatea situației, hai să fim adulți, a spus Fritz.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 21:38
Declarația a fost făcută luni seara. Liderul USR a comparat situația din coaliție cu atitudinea fiicei sale care dimineața refuză să se îmbrace.

"Dacă PSD crede că deficitul și problemele o să dispară doar dacă nu mai e Bolojan, se înșală, hai să fim adulți", a spus Dominic Fritz, conform Mediafax.

El le-a cerut partenerilor din coaliție să accelereze reformele.

"Unii nu au înțeles gravitatea situației, unii nu au înțeles ca avem nevoie să facem schimbări structurale", a precizat Dominic Fritz.


