Dominic Fritz, preşedinte interimar la USR. Congres în iunie pentru noul lider al partidului

Update: Prim-vicepreşedintele USR, Dominic Fritz, va prelua interimar conducerea partidului, după demisia Elenei Lasconi, a anunţat, luni, liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu.

"E un Congres convocat la cererea a 21 de filiale. Este deja convocat. Trebuie să alegem Comisiile de cenzori şi de arbitraj. Sunt două comisii importante pentru funcţionarea partidului, care sunt ieşite din termen. Noi ne aşteptam să fie terminate alegerile prezidenţiale anul trecut şi am mai prelungit nişte mandate. (...) Dar, nu este acesta focusul acum. Viaţa noastră este concentrată pe ziua de 18 mai", a transmis liderul deputaţilor USR.

Dominic Fritz, preşedinte interimar la USR

Astăzi, la ora 17.00, se va reuni Comitetul politic al USR pentru a analiza rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale şi strategia pentru turul doi. Elena Lasconi a demisionat în urmă cu scurt timp din funcția de președintă a USR.

Comitetul Politic este forul extins de conducere al partidului, care reuneşte parlamentari, primari, eurodeputaţi, preşedinţi de filiale şi vicepreşedinţi ai USR.

Vineri, cu două zile înainte de alegerile prezidenţiale, 21 de filiale USR au cerut Biroului Naţional - forul colectiv de conducere - convocarea un congres pentru alegerea unui nou preşedinte, în locul Elenei Lasconi.

Decizia a venit în contextul în care, joi-seara, pe finalul campaniei electorale, Elena Lasconi a publicat pe contul său de Facebook câteva fotografii care sugerau o întâlnire între Nicuşor Dan, Victor Ponta şi Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI din mandatele lui Traian Băsescu. Cei trei erau prezentaţi ieşind separat într-o clădire. La scurt timp după publicarea imaginilor, Nicuşor Dan şi Victor Ponta au negat întâlnirea şi i-au făcut plângere penală Elenei Lasconi. De asemenea, şi Florian Coldea a acuzat că imaginile sunt false.

Congresul pentru alegerea noului preşedinte al USR va avea loc în data de 21 iunie, iar favorit pentru şefia partidului ar fi Dominic Fritz, primarul Timişoarei, susţin sursele citate și va rămâne președintei interimar al partidului. Fritz s-a numărat printre liderii USR care au susţinut retragerea sprijinului politic pentru Elena Lasconi şi susţinerea lui Nicuşor Dan în cursa prezidenţială.

"Chiar dacă am fost huliţi, aseară s-a dovedit că am luat decizia corectă când am ales să-l susţinem pe Nicuşor Dan. Fără acea decizie, azi am fi avut o finală Simion versus Crin Antonescu", susţine unul din liderii USR pentru News.ro.

Elena Lasconi a obţinut doar 2,7% în primul tur al alegerilor prezidenţiale. În toamnă, reuşise performanţa de a se califica în finală.

Congresul USR se convoacă prin decizie a Biroului Naţional sau la cererea unei treimi dintre filialele judeţene, arată statutul partidului. Mai mulţi lideri USR au postat, în noaptea de duminică spre luni, fotografii în care apar alături de Nicuşor Dan şi vorbesc despre o mobilizare masivă pentru ca acesta să căştige alegerile.

Congres în iunie pentru noul lider al partidului

"Felicitări România, felicitări Nicuşor Dan! Mândru de această ţară.Iar de mâine ne mobilizăm cum n-am mai făcut-o în viaţa noastră. România trebuie să rămână în Europa", a scris pe Facebook primarul din Timişoara, Dominic Fritz, vicepreşedinte al USR şi unul dintre liderii formaţiunii care a anunţat încă din campania electorală că retrage sprijinul acordat Elenei Lasconi.

Şi fostul preşedinte USR Cătălin Drulă vorbeşte despre faptul că urmează o perioadă grea.

"Nicuşor Dan e in turul 2! Începe lupta cea mai grea! E nevoie de toată lumea să învingem extremismul", a transmis Drulă.

Fostul ministru USR al Sănătăţii Vlad Voiculescu afirmă că "2 milioane de români au apreciat seriozitatea şi onestitatea lui Nicuşor Dan".

El spune că "USR a luat o decizie grea acum câteva săptămâni".

"Ar fi trebuit să o facem mai din timp şi mai puţin brusc (...) Uitându-ne la cifrele de azi, ştim că am făcut ce trebuie.În orele şi zilele următoare toţi contracandidaţii şi toate partidele vor putea demonstra cât de responsabili / responsabile şi pro-europeni / pro-europene sunt. (...) Sper ca în următoarele zile să găsim cât mai mulţi dintre noi înţelepciunea de a înţelege şi acţiona noua realitate, cu decizii care pun binele comun mai presus de umori personale, interesele vechi şi reflexele de partid", a mai transmis Vlad Voiculescu.

