Ultimele negocieri înainte de verdictul Comisiei Europene. Ministrul Finanţelor a vrut să convingă Bruxelles-ul că România a luat măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

Pachetele de măsuri fiscale au fost discutate azi la Ecofin. Doar 3 dintre cele 5 reforme din Pachetul 2 au primit, însă, girul Curţii Constituţionale. Consiliul miniştrilor finanţelor din ţările Uniunii Europene acceptă noua ţintă de deficit, 8,4% din PIB, însă insistă cu reducerea cheltuielilor. Şi suspendarea fondurilor europene este încă în discuţie. Tot azi, Guvernul aşteaptă o decizie importantă a agenţiei de raiting S&P. România va scăpa, cel mai probabil de junk, însă atât statul, cât şi românii continuă să se împrumute la dobânzi mari.

"Cred că Economia României își va reveni în 2026, proiectam un PIB de peste 2.000 miliarde și avem un rest de consumat absorbit din PNRR. Măsurile luate până acum au fost apreciate, sunt credibile, vor face parte dintr-un raport pe care România îl va prezenta până în 15 octombrie și va fi baza în care vom fi evaluați la viitorul Ecofin de pe 13 noiembrie în procedura de deficit excesiv. Recomandările oficialilor europeni se referă la respectarea acestor chestiuni importante legate de consecvența măsurilor, atitudinea legată de disciplina financiară, bugetară, menținerea atitudinii legate de cheltuielile bugetare astfel încât deficitul să scadă și la final de 2026 să intrăm în ținta de deficit agreată în 2024 și să depășim perioada dificilă în care am intrat prin nerespectarea termenelor", a declarat Alexandru Nazare pentru Observator.

Verdictul Comisiei Europene nu va veni pe 15 octombrie, ci în Ecofin de pe 13 noiembrie

"Cred că S&P ne va menține raitingul de țară, am avut 3 validări consecutive din partea agențiilor de raiting, ceea ce reprezintă un mesaj foarte important pentru investitori că măsurile luate au avut efectul dorit. Așteptăm raportul. Am reușit să salvăm raitingul în acest an, iar acest raport reprezintă ultimul pas", a declarat Alexandru Nazare pentru Observator.

Comisia va da verdictul pe 13 noiembrie. Până pe 15 octombrie România trebuie să trimită un raport cu măsurile luate, iar comisia decide dacă România se încadrează în ținta de 8,4% deficit sau trebuie să ia măsuri suplimentare cum ar fi creşterea taxelor și impozitelor sau reducerea cheltuielilor.

