Atmosferă de sărbătoare, duminică seară, la sediul PSD Buzău, după ce Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru președinția Consiliului Județean. Rezultatul a fost întâmpinat cu aplauze şi scandări la fel ca în vestiarele echipelor de fotbal.

Într-un videoclip publicat pe Facebook de deputatul Romeo-Daniel Lungu, se vede momentul în care noul președinte al Consiliului Județean este întâmpinat cu urale și felicitat de colegii săi de partid. Ciolacu a intrat în sediul PSD în aplauzele membrilor formațiunii, care în timp ce fluturau şerveţele în aer îi strigau numele și îl felicitau pentru victorie.

Reacțiile entuziaste au continuat minute bune, marcând una dintre cele mai importante victorii politice ale social-democraților buzoieni în acest ciclu electoral. Membrii PSD au apreciat atât scorul obținut, cât și revenirea liderului partidului în fruntea administrației județene.

Victorie categorică pentru Marcel Ciolacu

Alegerile pentru Consiliul Județean Buzău s-au încheiat cu o victorie categorică pentru candidatul PSD, Marcel Ciolacu, potrivit datelor finale centralizate din toate cele 424 de secții de votare.

Fostul premier a obţinut 44.767 de voturi, reprezentând 51,97% din total. Pe locul al doilea s-a clasat Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR), cu 23.288 voturi, adică 27,03%.

Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, le-a mulțumit duminică buzoienilor pentru votul acordat.

"Voi ține foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria municipului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit și, de asemenea, mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicul Sărat, pentru că, după cum bine știm, există o problemă în acest moment în Râmnicu Sărat și, de asemenea, voi continua, așa cum am promis, să fac parteneriate, de această dată, cu mai multe UAT-uri, cu mai multe primării, pentru o viziune și o dezvoltare echitabilă în interiorul județului Buzău. Mulțumesc mult încă o dată buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat", a declarat Marcel Ciolacu, duminică seara.

