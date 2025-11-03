Fostul ministru Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, candidează pentru funcția de primar general al Capitalei.

Întrebat de ce surse politice va fi susținut în demersul său, fostul ministru de Finanțe a spus că "sigur, sunt mai multe formațiuni politice care îmi vor susține candidatura, dar eu candidez ca independent".

Eugen Teodorovici a fost ministru al Finanțelor Publice în guvernele Victor Ponta și Viorica Dăncilă, mai exact în 2015, 2018 și 2019.

De asemenea, a ocupat funcția de ministru al Fondurilor Europene în perioada 2012–2015.

