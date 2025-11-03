Antena Meniu Search
Fostul ministru Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. 

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 17:38
Întrebat de ce surse politice va fi susținut în demersul său, fostul ministru de Finanțe a spus că "sigur, sunt mai multe formațiuni politice care îmi vor susține candidatura, dar eu candidez ca independent".

Eugen Teodorovici a fost ministru al Finanțelor Publice în guvernele Victor Ponta și Viorica Dăncilă, mai exact în 2015, 2018 și 2019.

De asemenea, a ocupat funcția de ministru al Fondurilor Europene în perioada 2012–2015.

