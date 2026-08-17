Eugen Tomac anunţă că Nicuşor Dan pregăteşte o nouă nominalizare de premier: "Va trece sigur"

Consilierul prezidențial Eugen Tomac este sigur că nominalizarea care va fi făcută de președintele Nicușor Dan pentru postul de premier "în perioada următoare" va trece prin Parlament.

Consilierul prezidențial susține că președintele Nicușor Dan este în contact permanent cu liderii politici pentru rezolvarea crizei politice din țară. "Inclusiv la întrevederea de săptămâna trecută s-a făcut un schimb de opinie cu privire la criza politică și soluțiile pe care le avem pe masă pentru a depăși acest moment. Și este total angajat pe găsirea unei soluții", a spus la Digi 24 Eugen Tomac.

El a explicat că în ultimele trei luni șeful statului a avut două nominalizări pentru funcția de prim-ministru, care însă nu au trecut. Tomac a anunțat când va face președintele o nouă nominalizare. "În următoarea perioadă, atunci când se va găsi o formulă convingătoare pentru partidele politice de a depăși acest moment, președintele va face o nouă desemnare care va și trece în mod sigur prin parlament", a spus consilierul de la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că președintele "este deplin angajat într-un dialog intens cu toți actorii implicați pentru a depăși acest moment complicat pentru România, pentru că avem nevoie de un guvern nou, cât mai rapid, pentru a putea construi proiecte de viitor pentru țara noastră".