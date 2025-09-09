Controversatul spor de antenă nu se dezice şi creează noi controverse. La mai bine de două luni după ce Guvernul l-a plafonat la 300 de lei prin Ordonanţă de Urgenţă, angajaţii Senatului îl vor înapoi. În caz contrar, amenință cu datul antenelor jos de pe clădirea Parlamentului. Se tem, spun ei, pentru sănătatea lor, iar acum nu mai au nici motivaţia financiară pentru acest stres.

Dar se pare că doar despre stres e vorba, pentru că un experiment realizat de o echipă Observator a arătat că valorile undelor electromagnetice sunt nesemnificative. Ar fi periculoase doar dacă toţi ar munci pe acoperiş, lipiţi efectiv de antene.

La sfârşitul lunii iunie, înainte ca Guvernul să aprobe proiectul de ordonanță de urgență care vizează limitarea sporului de antenă, o echipă Observator a făcut un experiment. A mers în Parlamentul României şi a măsurat radiaţiile electromagnetice. Valorile considerate periculoase pentru organism încep de la 60 volţi per metru. Pe holurile Camerei Deputaţilor, peste tot măsurătorile arătau aproape de zero.

Sute de mii de bugetari primeau acest spor, iar odată cu tăierea lui ar trebui ca statul să economisească 6 miliarde de lei pe an. Însă, tocmai angajaţii Senatului s-au răzgândit. Ar vrea sporul înapoi, pe motiv că sănătatea lor e totuşi mai preţioasă.

Chiar dacă nu s-a luat încă o decizie, unele surse din conducerea Senatului spun că antenele trebuie să rămână la locul lor. Ar aparţine serviciilor secrete. În această situaţie, angajaţii Senatului vor banii înapoi. Pentru 1500 lei, teama de boală pare să scadă.

În mod normal, acest spor de condiţii vătămătoare ar fi trebuit acordat celor care lucrează în mină, la reţelele electrice, la gaze sau angajaţilor din apropierea radarelor de mare putere.

