Forța Dreptei ar putea fuziona cu PNL în 2026. Anunţul lui Ludovic Orban

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că partidul pe care îl conduce ar putea fuziona cu PNL în 2026, prin absorbţie. Totuşi, el a subliniat că, înainte de a începe negocierile propriu-zise, este necesar un mandat formal din partea conducerii celor două formaţiuni. Orban a menţionat că a avut o discuţie cu liderul PNL, Ilie Bolojan, în urma căreia au convenit că există disponibilitate pentru începerea dialogului. La rândul său, Bolojan a spus că este de acord cu ideea absorbţiei şi că ar putea începe discuţiile chiar de la începutul anului viitor, conform News.ro.

Anunţul privind fuziunea Forţa Dreptei cu PNL a fost făcut la RFI de preşedintele formaţiunii, Ludovic Orban, care speră că discuţiile cu liberalii vor începe în curând.

"Vor fi nişte negocieri care trebuie derulate à la carte, adică cum se face. Trebuie un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide şi după aia încep negocierile efective, care trebuie materializate printr-un protocol de fuziune validat în congresele celor două partide", a declarat Orban.

Întrebat dacă se va întoarce în PNL, Ludovic Orban a răspuns că, pentru a se întoarce în partid, "e nevoie de un proces de fuziune, de comasare prin absorbţie, prin care PNL să absoarbă Forţa Dreptei".

Articolul continuă după reclamă

"La ora actuală, am avut o discuţie cu preşedintele Partidului Naţional Liberal, cu Ilie Bolojan, în această discuţie ne-am pus oarecum de acord şi am convenit de comun acord că există deschidere pentru a începe aceste discuţii", a precizat Ludovic Orban.

Fostul premier spune că, alături de el, în Forţa Dreptei sunt "foarte mulţi liberali de dreapta, anti-PSD", "oameni de calitate, care pot contribui la o întărire a PNL şi mai ales la asigurarea unei direcţii corecte pentru PNL."

Orban a mai spus că este posibil ca fuziunea dintre Forţa Dreptei şi PNL să aibă loc anul viitor.

"E posibil. Cu siguranţă, voi continua dialogul cu preşedintele şi oricând când va fi vizibil că se vor lua decizii, pentru PNL trebuie să voteze în Biroul Politic Naţional un astfel de mandat de negocieri şi noi, la fel, într-o structură similară a partidului şi aceste date, când vor începe practic demersurile, vor fi făcute publice, nu am ascuns niciodată de presă intenţiile mele", a mai spus Orban.

Într-un interviu pentru Cotidianul, premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, afimră că este de acord cu o absorbţie a partidului lui Ludovic Orban în PNL, precizând că nu vede o problemă ca, imediat după Anul Nou, să discute acest lucru.

"În momentul în care am fost în campanie şi domnul Orban şi-a declarat susţinerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat şi despre acest lucru şi am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbţie în PNL a partidului domniei sale. Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar şi prin susţinerea pe care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta şi să vedem în ce condiţii se poate face acest lucru", a declarat premierul Ilie Bolojan.

El a menţionat că acest lucru înseamnă şi o decizie a celor două partide şi asta se va discuta în perioada următoare, foarte probabil, în cele două partide.

În privinţa nemulţumirilor din PNL privind o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în partid, Ilie Bolojan a spus că în niciun partid nu va exista "o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta".

"Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta. Să nu uităm modul în care Ludovic Orban a pierdut preşedinţia PNL şi în ce context s-a întâmplat acest lucru şi plecarea dânsului. Dacă eu n-aş fi îngrijorat pe tema asta, nu ştiu de ce ar fi alţii îngrijoraţi, că înţeleg că primul lucru, aşa înţeleg că s-a spus, ar fi să înceapă să îl schimbe pe preşedinte. Dar eu nu sunt îngrijorat pe tema asta", a afirmat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă nu este îngrijorat că ar putea să îl sape Ludovic Orban, Bolojan a spus: "N-am niciun fel de problemă pe tema asta. Vă rog să mă credeţi că dacă nu eram chemat, după rezultatul de la prezidenţiale din toamna anului 2024, nu aş fi dorit să vin preşedintele PNL."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰