Fritz cere clarificări după decizia CCR: "Trebuie să vedem exact dacă problema a fost strict de procedură"

Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat decizia Curții Constituționale privind respingerea proiectului legat de pensiile magistraților, subliniind că este necesar să se aștepte motivarea pentru a înțelege dacă obiecțiile au fost exclusiv de ordin procedural, în special legate de lipsa avizului din partea CSM. El a adăugat că rămâne un semn de întrebare, deoarece dacă problema ar fi fost doar aceasta, este posibil ca CCR să fi dat un răspuns mai rapid, conform News.ro.

Dominic Fritz a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că atunci când proiectul privind pensiile magistraţilor a trecut de Guvern şi Parlament lumea s-a aşteptat că îndeplineşte toate condiţiile.

"Eu nu am participat la nicio şedinţă în care am fi trecut prin dosar şi am bifat ce are şi ce nu are. Bineînţeles că în momentul în care a trecut de Guvern şi apoi şi în Parlament, lumea a aşteptat că îndeplineşte toate condiţiile. Dar încă o dată argumentul că acest aviz sau acel punct de vedere al CSM-ului a fost în regulă este unul legitim, că cinci din nouă judecători au considerat că nu, înseamnă că totuşi patru judecători CCR au considerat că cei care au avansat acest pachet de lege mai departe au avut perfectă dreptate", a afirmat liderul USR.

El a recomandat să vedem motivarea deciziei luate de CCR.

"Haideţi să aşteptăm exact motivarea. ce am spus noi este trebuie să vedem exact dacă problema a fost strict de procedură, strict pe lipsa acestui aviz pentru că astea se poate repara uşor. Există însă acest semn de întrebare dacă Curtea Constituţională s-ar fi legat doar de acest lucru, atunci poate n-ar fi aşteptat chiar atâta timp să ne spună. Şi faptul că încă nu au intrat pe fond este şi un semn întrebare dacă nu, data viitoare, pe aceeaşi lege, o să ridice anumite probleme de fond", a transmis Dominic Fritz.

Întrebat ce s-a hotărât în coaliţie, dacă Guvernul îşi va asuma din nou răspunderea pe un alt proiect privind pensiile magistraţilor, preşedintele USR a răspuns: ”Momentan încă nu avem motivarea şi tocmai de aceea există un consens că trebuie să aşteptăm exact motivarea şi după aceea să vedem dacă sunt doar chestii procedurale sau dacă au ridicat şi probleme de fond”.

