George Simion acuză instituțiile de forță din București că discriminează opoziția și ignoră atacurile la adresa AUR, scrie Mediafax. Liderul partidului cere intervenția Serviciului de Pază și Protecție pentru a-i asigura protecția lui, familiei și conducerii formațiunii, după o serie de acte de vandalism și amenințări cu moartea.

George Simion cere protecţia SPP pentru el, familie şi conducerea AUR: "Sunt pe lista neagră" - Profimedia

"Instituțiile de forță din București discriminează opoziția politică din România. Cer oficial protecție pentru mine, familia mea și colegii din conducerea partidului AUR", afirmă George Simion într-un mesaj transmis public.

Fațada sediului AUR, vandalizată de persoane care s-ar fi semnat "Antifa"

Acesta explică faptul că, în data de 30 octombrie, "fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind "teroristă".

"Până în acest moment, poliția nu a identificat făptașii, deși există imagini video detaliate cu întreaga operațiune de vandalizare", a adăugat liderul AUR.

Simion reamintește că a sesizat autoritățile și în alte cazuri fără rezultat: "Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de amenințări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume și prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent; dacă facem o comparație cu alte cazuri din spațiul public care vizează reprezentanți de nivel înalt, se poate observa foarte ușor un dublu standard".

George Simion cere protecția statului român

"Poliția nu își face datoria, serviciile secrete - interpelate de colegii mei - și-au declinat competența; sunt preocupate probabil cu fabricarea de dosare politice împotriva celor care, conform spuselor lui Nicușor Dan, stau prea bine în sondaje și trebuie "să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populației față de cel pe care îl ocupă azi", mai afirmă președintele AUR.

În final, Simion arată că a cerut oficial protecția statului român: "Având în vedere toate aceste aspecte, precum și plasarea mea pe "lista neagră" a Batalionului Getica, compus din mercenari români care luptă în Ucraina, în calitate de președinte al unui partid politic parlamentar și având în vedere prevederile legale, solicit Serviciului pentru Pază și Protecție asigurarea protecției pentru viața mea, a familiei mele și a colegilor din conducerea partidului AUR".

