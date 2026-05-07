AUR îi cere lui Nicușor Dan să desemneze "de urgență" un premier și îl acuză că încalcă Constituția

AUR îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să desemneze de urgenţă un prim-ministru şi îl acuză că încalcă Constituția prin organizarea de consultări informale, despre care susţine că este un "tertip".

"România nu poate trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului şi a crizei politice. Nicuşor Dan trebuie să respecte Constituţia, fără alte invenţii de tip "consultări informale". În Constituţie nu există acest termen. Articolul 103, alineatul 1 din Constituţia României prevede foarte clar că, pentru desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru, preşedintele consultă partidul care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, partidele reprezentate în Parlament. Dacă întâlnirile convocate de preşedinte în săptămânile trecute nu vizau desemnarea unui prim-ministru, de data aceasta nu mai vorbim despre aşa ceva", a transmis AUR, joi, într-un comunicat de presă.

Potrivit AUR, Nicuşor Dan ar ajunge la "un alt derapaj grav", dacă se întâlneşte şi cu lideri din anumite partide. "Ieri, preşedintele României s-a întâlnit cu Dominic Fritz şi Sorin Grindeanu, iar astăzi urmează să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Pe surse este vehiculată ideea periculoasă că va avea discuţii nu doar cu preşedinţii de partide, ci şi cu unii lideri din anumite partide, ceea ce reprezintă un alt derapaj grav de la atribuţiile constituţionale", a mai transmis partidul lui George Simion.

"AUR îl consideră pe Nicuşor Dan principalul vinovat pentru criza politică şi îl somează să revină la cadrul democratic, renunţând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate şi în care şi-a dovedit nepriceperea", a declarat George Simion.

Amintim că Nicușor Dan a început de miercuri discuții informale la Cotroceni cu liderii partidelor pro-europene. După discuția de ieri cu Dominic Fritz, surse politice spun că Nicușor Dan a discutat în această dimineață cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, și că este foarte posibil ca, în cursul zilei de astăzi, să existe discuții separate atât cu Ilie Bolojan, cât și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Este vorba de discuții separate în care șeful statului încearcă să afle de la fiecare lider de partid care este soluția propusă, pentru a înțelege apoi care ar fi soluția de compromis pentru ieșirea din această criză politică.

