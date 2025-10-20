Grindeanu, după decizia CCR: "Trebuie format un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.
Sorin Grindeanu a declarat la Parlament, după decizia CCR, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistraţi şi pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de către guvern.
Grindeanu a menţionat că este clar că trebuie să existe şi dialog.
Grindeanu a menţionat că au mai fost observaţii legate de fondul acestei legi, de mărire a perioadei de tranziţie, de la 10 la 15 ani, de cuantumul de la 70% la 75%, care pot fi rediscutate.
Întrebat dacă premierul ar trebui să îşi dea demisia, Sorin Grindeanu a răspuns: "Eu am spus de la bun început că nu trebuie să-şi dea, indiferent de verdictul pe acest pachet, premierul demisia. Asta am spus de la început şi îmi menţin punctul de vedere".
