Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR pe pensiile magistraţilor , că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii, el precizând că a spus de la început că premierul nu trebuie să îşi dea demisia.

Grindeanu, după decizia CCR: "Trebuie format un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii" - Profimedia

Sorin Grindeanu a declarat la Parlament, după decizia CCR, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistraţi şi pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de către guvern.

Grindeanu a menţionat că este clar că trebuie să existe şi dialog.

Grindeanu a menţionat că au mai fost observaţii legate de fondul acestei legi, de mărire a perioadei de tranziţie, de la 10 la 15 ani, de cuantumul de la 70% la 75%, care pot fi rediscutate.

Întrebat dacă premierul ar trebui să îşi dea demisia, Sorin Grindeanu a răspuns: ”Eu am spus de la bun început că nu trebuie să-şi dea, indiferent de verdictul pe acest pachet, premierul demisia. Asta am spus de la început şi îmi menţin punctul de vedere”.

