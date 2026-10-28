Scandal politic pe banii ţării. PSD ameninţă că blochează rectificarea de buget dacă ministrul de finanţe nu admite că există o gaură de 40 de miliarde de lei, datorii făcute de guvernul Bolojan. Din Opozitie, PNL, USR şi UDMR susţin că nu există "greaua moştenire", ci doar un pretext cu ajutorul căruia PSD încearcă să obţină un buget mai mare.

Sorin Grindeanu a mers astăzi la guvern şi a discutat, cu cifrele pe masă, cu premierul Luca Niculescu. Opoziţia desfiinţează, însă, ideea datoriilor de miliarde.

"Nu există grea moștenire. Grea moștenire e de la deficitul de 10%. Asta trebuie să îl întrebați pe domnul Grindeanu. Poate să fie un narativ politic, să pregătească terenul pentru perioada care urmează, pentru perioada dificilă, că bani mai mulți nu o să fie", a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR.

"PSD a dorit puterea, nu a dorit să guverneze. E o chestiune foarte abstractă, știți? Așa poate să spună oricine: domnule, sunt 100 de miliarde, sunt 10 miliarde. Câte sunt? Toate aceste cifre sunt scoase efectiv fără niciun fel de fundament real", a afirmat Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.

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Datele oficiale arată că deficitul bugetar a scăzut cu 24 de miliarde de lei în timpul guvernului Bolojan.

"Cu domnul Grindeanu discut destul de des, voi continua discuțiile și vedem. Nu e nimic surprinzător când președintele partidului care are două treimi dintre miniștri discută cu premierul României", a declarat Luca Niculescu, premierul României.

Ministrul Finanțelor, chemat în Parlament pentru explicații

USR l-a chemat in Parlament pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, iar AUR îi cere premierului Luca Niculescu să prezinte luni situatia reală a bugetului.

"Ce pot să spun este că mi se pare logic să știm cum stăm cu finanțele țării. În același timp, este urgentă rectificarea bugetară. Nu este dorința nimănui de a crește taxe și de a avea impozite noi", a afirmat Luca Niculescu.

Rectificarea bugetară este o urgenţă pentru a asigura funcţionarea spitalelor, plata salariilor din sectorul public şi a datoriilor către furnizorii de curent şi gaze pentru compensarea facturilor.