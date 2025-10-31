Antena Meniu Search
Guvernul a alocat 67,6 milioane lei pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie

67,6 milioane vor costa alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Executivul a decis prin hotărâre de guvern cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 12:58
Guvernul a alocat 67,6 milioane lei pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie Stampile asezate pe tusiere pot fi vazute intr-o sectie de votare, in timpul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandra_Pandrea

Actul normativ stabilește cheltuielile necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale, pe care le estimează la 67,6 milioane lei.

67,6 milioane lei pentru alegerile locale parţiale

Sumele sunt repartizate în funcție de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în vigoare care impun efectuarea respectivei cheltuieli.

Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne – 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă – peste 16,9 milioane lei.

alegeri locale partiale milioane hotarare de guvern
