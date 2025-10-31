Guvernul a alocat 67,6 milioane lei pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie
67,6 milioane vor costa alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Executivul a decis prin hotărâre de guvern cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor.
Actul normativ stabilește cheltuielile necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale, pe care le estimează la 67,6 milioane lei.
67,6 milioane lei pentru alegerile locale parţiale
Sumele sunt repartizate în funcție de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în vigoare care impun efectuarea respectivei cheltuieli.
Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne – 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă – peste 16,9 milioane lei.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰