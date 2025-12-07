PNL poate da primarul Capitalei după 30 de ani. Crin Halaicu, primul și ultimul primar penelist postdecembrist

De la alegerea prin vot a lui Crin Halaicu în 1992 şi până în prezent, PNL nu a mai deţinut funcţia de primar general al Capitalei. Halaicu, care a câștigat primul scrutin local liber din vara anului 1992 cu circa 55,88 % din voturi, a rămas în funcţie până în 1996. Potrivit sondajului INSCOP Research, realizat în parteneriat cu Informat.ro, Ciprian Ciucu a câștigat alegerile de anul acesta cu 31,7% din voturi.

Singurul mandat de primar general al Capitalei câştigat de PNL datează din 1992–1996, când Crin Halaicu a candidat din partea alianţei Convenţia Democratică Română (CDR) şi a devenit primul edil general ales după Revoluţie.

De atunci, Bucureştiul a fost condus de primari din partide variate precum PNŢCD, PD/PDL, PSD, dar și de către independenţi. Însă liberalilor nu li s-a mai întâmplat să revină la cârma oraşului.

După Crin Halaicu (CDR, 1992–1996), orașul a avut următorii edili: Victor Ciorbea (CDR, 1996), Viorel Lis (PNŢCD, 1997–2000), Traian Băsescu (PD, 2000–2004), Adriean Videanu (PD, 2005–2008), Sorin Oprescu (independent, 2008–2015), Gabriela Firea (PSD, 2016–2020) și Nicușor Dan (independent/USR‑PLUS, 2020–2024).

Articolul continuă după reclamă

Alegerile pentru Primăria Capitalei din decembrie 2025 deschid pentru PNL o posibilă şansă de revenire la putere în Bucureşti. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se bucură de o susținere puternică din partea electoratului. Potrivit sondajului INSCOP Research, realizat în parteneriat cu Informat.ro, Ciprian Ciucu a ieșit pe primul loc cu 31,7% din voturi.

Dacă Ciucu câștigă, Bucureștiul ar marca astfel o revenire istorică a PNL în funcția de primar general, după aproape trei decenii de absență din fruntea administrației orașului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰