Participare redusă la alegerile din comuna Mihai Eminescu, jud. Botoşani. Doar 44,19% din localnici au votat

Prezenţă modestă la alegerile locale parţiale din comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, unde mai puţin de jumătate dintre alegători s-au prezentat duminică la urne pentru a-şi alege primarul. Datele Autorităţii Electorale Permanente arată că doar 44,19% dintre cei peste 7.300 de localnici înscrişi pe listele permanente au votat, un procent mai mic decât la scrutinul din iunie 2024.

Mai puţin de jumătate din totalul alegătorilor din comuna Mihai Eminescu din judeţul Botoşani s-au prezentat, duminică, la urne pentru a vota primarul, cu prilejul alegerilor locale parţiale, transmite Agerpres.

Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă, la scrutinul din comuna Mihai Eminescu au participat 3.268 alegători, ceea ce reprezintă 44,19% din totalul celor 7.383 persoane cu drept de vot care figurează pe listele electorale permanente.

Prezenţa la vot este mai mică decât la alegerile pentru funcţia de primar al comunei Mihai Eminescu din iunie 2024, atunci când s-au prezentat la vot 3.754 alegători, reprezentând 52,29% din totalul persoanelor cu drept de vot.

În comuna Mihai Eminescu au fost constituite şapte secţii de votare, dintre care două în localitatea Cătămărăşti Deal şi câte una în Ipoteşti, Cerviceşti, Cucorăni, Stânceşti şi Cătămărăşti Vale.

Pentru funcţia de primar al comunei Mihai Eminescu s-au înscris şapte candidaţi, dintre care şase reprezintă partide politice, iar unul este independent.

Cei şapte candidaţi sunt: Andreea-Cristina Alecu-Gireadă (Partidul Social Democrat), Ionuţ Cristian Sigartău (Partidul Naţional Liberal), Florin-Daniel Buhă (Alianţa pentru Unirea Românilor), Vasile Onofrei (Partidul S.O.S. România), Vasile Zmău (Partidul Oamenilor Tineri), Iulian Toşcuţă (Uniunea Salvaţi România) şi Ioan Purice (candidat independent).

Unul dintre candidaţi, Iulian Toşcuţă (Uniunea Salvaţi România), a depus o declaraţie de renunţare la candidatură, însă aceasta a fost respinsă ca urmare a faptului că documentul a fost depus ulterior datei limită la care au rămas definitive candidaturile.

