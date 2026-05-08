Guvernul interimar a adoptat OUG privind investiţiile din industria de apărare. Cum explică Executivul

Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanţă privind investiţiile din industria de apărare, deşi este interimar, în urma adoptării moţiunii de cenzură şi a demiterii sale şi, potrivit Constituţiei, nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului. Executivul explică faptul că Ordonanţa a fost aprobată la începutul săptămânii, până când a fost adoptată moţiunea, iar acum doar s-a luat act de un aviz negativ.

Guvernul arată că, pe ordinea de zi a şedinţei de vineri a fost repusă ORDONANŢA DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative - adoptată de Guvern în şedinţa din 4 mai - pentru ca Executivul să ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ pentru acest act normativ.

Cum explică Guvernul interimar aprobarea unei ordonanţe de urgenţă

"Repunerea pe ordinea de zi a fost conform art. 43 alin 1 din HG 561/2009 coroborat cu art. 10 din Legea nr. 24/2000 şi nu are în vedere o adoptare/readoptare a actului normativ aprobat în data de 4 mai. Ordonanţă de Urgenţă are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investiţiile din industria de apărare, având în vedere oportunităţile create de accesarea programului SAFE, şi să protejeze activele unor companii declarate strategice prin Hotărâre a Guvernului", explică Guvernul.

De asemenea, în timpul şedinţei de Guvern din 4 mai au fost introduse în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă şi alte modificări pentru buna funcţionare a mai multor sectoare de activitate, respectiv: Pentru soluţionarea numărului mare de documente eliberate pentru dovedirea drepturilor persoanelor persecutate politic; Clarificarea unor aspecte privind decontarea sumelor aferente compensării preţului la energie; Clarificarea normelor privind securitatea la incendiu în cazul utilizării articolelor pirotehnice; Posibilitatea de utilizare a excedentului bugetar din anii precedenţi în cazul proiectelor publice; Clarificări privind autorizarea antrepozitelor fiscale şi a rambursărilor de TVA; Clarificări privind legislaţia aferentă derulării proiectelor de investiţii pentru modernizarea şi extinderea reţelei de transport şi distribuţie a gazelor naturale; Asigurarea resursei umane pentru o mai bună derulare a proiectelor finanţate din PNRR.

"Completările aduse în şedinţa de Guvern Ordonanţei de Urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poate emite Ordonanţe de Urgenţă pe perioada interimatului", menţionează Guvernul. Guvernul mai anunţă că proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură, precum şi pentru modificarea unor acte normative nu va fi publicat în Monitorul Oficial şi nu va intra deocamdată în vigoare, ca urmare a avizului negativ emis de Consiliul Legislativ după ce Guvernul fusese demis prin moţiune de cenzură de către Parlament.

El trebuie repus pe agenda şedinţei Guvernului, atunci când Executivul va avea din nou competenţa de a adopta acest tip de acte normative. "Acest proiect de Ordonanţă de Urgenţă a inclus modificări necesare pentru a crea premise mai bune de acces corect în sistemul energetic pentru investitori şi pentru a înlătura practicile speculative în obţinerea avizelor tehnice de racordare (ATR). Prin noile reglementări se instituia o garanţie de 30 de euro per kilowatt instalat, care ar fi trebuit constituită la momentul solicitării Autorizaţiei de Înfiinţare, drept o condiţie pentru obţinerea ei. Pentru Autorizaţiile de Înfiinţare care sunt deja emise în acest moment, garanţia de 30 de euro per kilowatt instalat ar fi trebuit constituită dacă beneficiarul nu finaliza investiţia în termenul de valabilitate şi solicita prelungirea Autorizaţiei de Înfiinţare. În acest sens, propunerile se refereau la completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare", explică Guvernul.

O altă propunere de modificare viza OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului UE 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului "Acţiune pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. "Completările aduse ordonanţei de urgenţă au fost motivate de importanţa şi urgenţa reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca în ipoteza votării moţiunii de cenzură împotriva executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanţe de urgenţă pe perioada interimatului", se mai arată în comunicatul Guvernului.

