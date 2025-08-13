Antena Meniu Search
Guvernul introduce o taxă fixă de 25 lei pentru coletele extra-UE sub 150€. Vizează coletele din China

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, propune o taxă nouă pentru coletele care vin din spațiile extracomunitare, respectiv coletele de la Shein sau Temu. Aceste fluxuri de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în anul 2024, la nivel european.

de Marius Gîrlaşiu

la 13.08.2025 , 14:45
Guvernul introduce o taxă de 25 lei pentru coletele extra-UE sub 150€, vizând în special Asia Imagine ilustrativă - Shutterstock

La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în anul 2004, spune Nazare. În România, aceste fluxuri au crescut de la 3-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi astăzi.

"Sunt foarte mulți antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români, care vând în online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată.

Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete, pentru că posibilitățile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici", a declarat Nazare, miercuri, într-o conferință de presă.

Taxă fixă pentru coletele extra-UE

Astfel, Nazare propune o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, "astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zona extracomunitară a României și cele care vin prin alte hub-uri în România".

"Evident că odată instituită taxa, cei care vor să stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România, nu vor mai trebui să plătească acești bani. Invităm, pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să stabilească hub-uri logistice în România", a mai spus Alexandru Nazare.

