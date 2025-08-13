Se schimbă modul de impozitare al multinaționalelor. Ce va anunța ministrul Nazare de la Guvern, la ora 13:00

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, urmează să prezinte miercuri, 13 august, începând cu ora 13:00, un nou set de măsuri economice incluse în Pachetul 2 destinat companiilor, care vizează creștere veniturilor la buget și reducere a cheltuielilor.

Una dintre cele mai importante modificări vizează eliminarea impozitului de 0,5% din cifra de afaceri pentru companiile care înregistrează venituri mai mari de 50 de milioane de euro, au declarat surse guvernamentale pentru Observator.

Deși această taxă a adus anul trecut la buget aproximativ 1,5 miliarde de lei, Ministerul Finanțelor propune înlocuirea ei cu un mecanism țintit, prin care să fie impozitate toate firmele care își externalizează profiturile, indiferent de cifra de afaceri. Oficialii estimează că noua schemă va avea același impact bugetar.

O altă măsură importantă este obligativitatea deschiderii unui cont bancar pentru toate SRL-urile, începând cu 1 ianuarie. În prezent, peste 700.000 de firme din cele 1,6 milioane existente nu dețin un cont bancar, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

De asemenea, Nazare va anunța măsuri menite să crească eficiența ANAF, astfel încât instituția să își îndeplinească mai eficient atribuțiile.

Pe lista măsurilor pregătite se mai află și modificarea legii insolvenței. O altă porpunere urmăreşte ca firmele inactive să poată fi dizolvate automat într-un interval de 2-3 ani.

