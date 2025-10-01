Guvernul majorează deficitul la 8,4% pentru a acoperi cheltuieli esențiale. Nazare: E un compromis realist

Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, prin care încearcă să aducă finanțele țării într-o zonă de proiecție realistă și să transmită un semnal de disciplină fiscală către piețele internaționale. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura era necesară pentru a acoperi cheltuielile esențiale și pentru a menține investițiile majore, mai ales cele finanțate prin PNRR, chiar dacă deficitul bugetar urcă la 8,4% din PIB. Din noiembrie, vor începe discuțiile pentru construcția unui nou buget, pe baze mai sustenabile, scrie News.ro.

"Este un moment foarte important, aşteptat, discutat, rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară adoptată în această seară de Guvernul României aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credit, a zonei de cheltuieli şi a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli şi venituri să fie proiectate cât mai realist posibil, pentru că avem nevoie, ca prin mesajul pe care îl transmitem odată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât şi pieţelor şi investitorilor, că revenim într-o zonă de seriozitate şi de disciplină financiară şi schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele", a spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după şedinţa de guvern.

Alexandru Nazare a precizat că era un mesaj necesar şi aşteptat. Ministrul a mai spus că ţinta de deficit care este inclusă în această rectificare bugetară este de 8,4%, un necesar de finanţare de 159 de miliarde.

Negocieri la Bruxelles pentru stabilirea țintei de deficit

"Negocierea care a stat în spatele obţinerii acestei ţinte e foarte importantă pentru că a fost atât la nivel tehnic cât şi la nivel politic cu comisarul Dombrovskis şi s-a închis prin discuţia pe care a avut-o primul ministru Ilie Bolojan la Bruxelles. De ce e importantă această negociere? Pentru că dacă această ţintă de deficit ar fi fost în zona lui 8%, am fi trebuit să obţinem măsuri de alte 8 miliarde, până la sfârşitul anului, care ar fi fost foarte greu de obţinut şi, bineînţeles, ar fi pus foarte mare presiune mai ales pe zona de investiţii din buget", a subliniat Nazare.

El a anunţat că Guvernul şi-a propus să menţină un nivel al investiţiilor important, care depăşeşte 150 de miliarde de lei.

"Ne-am propus să reglăm sumele pentru zona de împrumut, mai ales a PNRR, pentru ministere-cheie care aveau epuizate aceste capitole bugetare foarte importante pentru investiţii. Aici discutăm de Ministerul Transporturilor, de Ministerul Economiei, de Ministerul Mediului şi de Ministerul Dezvoltării. Toate aceste patru ministere nu mai aveau sume disponibile pentru zona de împrumut a PNRR", a explicat ministrul.

Creștere economică revizuită: de la 2,5% la 0,6%

Alexandru Nazare a subliniat că prin această rectificare, au reglat toate aceste probleme şi sunt în jur de 5 miliarde care sunt destinate acestei zone. "De ce e importantă? Pentru că trebuie să intrăm într-o logică de accelerare a absorbţiei PNRR-ului, iar aceşti bani sunt importanți pentru obţinerea ţintelor din PNRR. Suntem la finalul discuţiei cu ultimele memorandumuri legate de PNRR şi ne îndreptăm în linie dreaptă spre aprobarea renegocierii", a spus el.

Alexandru Nazare a mai declarat că PIB-ul pe care l-au avut ca ipoteză la începutul anului de 1.912 miliarde este în rectificare la 1.902 miliarde. "Nu mai avem aceleaşi ipoteze pe care le-am avut la începutul anului. Nu mai avem o creştere economică de 2,5%, avem o creştere proiectată de 0,6%. Bineînţeles că toate aceste lucruri schimbă foarte mult ecuaţia de asamblare a bugetului şi acest lucru, prin discuţii intense cu toţi ordonatorii de credit, prin analize care au avut loc în ultima lună şi intensiv în ultima săptămână, am reuşit să ajungem la un compromis, spun eu, rezonabil, exprimat prin această rectificare", a explicat ministrul Finanţelor.

"Nu avem foarte mulţi ordonatori, ca să nu zic că nu avem ordonatori fericiţi, chiar dacă am adăugat aproape 24,5 de miliarde la deficit. Aceste sume adăugate la deficit sunt sume destinate cheltuielilor esenţiale, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistenţă socială, cheltuieli legate de sănătate, cheltuieli legate de salarii, cheltuieli legate de pensii. Toate aceste sume trebuiau acoperite, bineînţeles pentru că sunt cheltuieli obligatorii", a mai spus Nazare.

Mesaj pentru piețele financiare și Comisia Europeană

Ministrul a explicat că nu puteau să omită acoperirea sumelor legate de dobânzi, care au crescut într-un mod accelerat în prima parte a anului.

"Ele se ridică la aproape 54 de miliarde, deci suma de acoperire a dobânzilor este de aproape 12 miliarde. Aproximativ două treimi din sumele adăugate se referă la zona de cheltuieli esenţială, iar restul de cheltuieli se referă la acoperirea acestor nevoi de investiţii, în special în zona de PNRR, unde, conform evaluărilor de la începutul anului, sumele s-au epuizat în august", a mai declarat Nazare.

"Cred că prin adoptarea rectificării bugetare, înaintea Consiliului Ministru de Finance, din 10 octombrie, transmitem şi prin adoptarea noii ţinte, explicarea noii ţinte de deficit de 8,4% şi a tuturor măsurilor conexe acestei rectificări, transmitem un semnal foarte bun, nu doar către Comisie, dar şi către pieţe, că ne menţinem angajamentele, că ceea ce spunem, facem şi că schimbăm atitudinea în privinţa evaluării bugetelor, urmând, bineînţeles, să începem din luna noiembrie discuţiile pentru construcţia unui nou buget de stat, pe alte coordonate, în care toate aceste cheltuieli să fie prinse, inclusiv cele de investiţii, dar şi toate cele pe cheltuielile esenţiale, astfel încât, anul viitor, să nu mai fim în situaţia de a avea o rectificare, faţă de care să facem o adăugire pe cheltuieli atât de mare, pe care o facem astăzi, dar o facem pentru că suntem nevoiţi să o facem pentru că aceste cheltuieli nu le putem evita", a mai spus Nazare.

Fără "câștigători" și "pierzători" în rectificare

El a mai arătat că nu vrea să intre în discuţiile legate de cât primeşte un minister sau alt minister.

"Am analizat execuţia fiecărui minister în parte şi modul în care s-au distribuit sumele e foarte strâns legat de modul în care respectivii ordonatori şi-au executat bugetele. Nu sunt nici câştigători, nici pierzători, vă pot spune că nu sunt foarte mulţi miniștri mulţumiţi, mai degrabă nemulţumiţi, dar am încercat cu diplomaţie să temperăm aceste lucruri, astfel încât acest compromis rezonabil pe care l-am avut prin adoptarea rectificării să ne ducă în situaţia în care să putem avea acest act aprobat la începutul lunii noiembrie", a spus Nazare în final.

