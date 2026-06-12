După o săptămână de negocieri, formarea unui nou Guvern pare misiune imposibilă pentru Eugen Tomac. Premierul desemnat a primit azi încă o veste proastă: la fel ca PNL, nici USR nu va vota cabinetul tehnocrat propus de preşedintele Nicusor Dan. UDMR ar putea lua o decizie identică zilele viitoare, iar în această situaţie, surse politice spun că şi PSD ar renunţa să mai voteze Guvernul Tomac.

Premierul desemnat a finalizat azi lista miniştrilor şi a trimis documentul către partidele politice.

Cabinetul Eugen Tomac ar urma să aibă trei vicepremieri: Sorin Costreie, Valeriu Nistor si Bogdan Dumitru. Pe listă au rămas, însă, toate numele contestate de PNL şi USR, partide care susţin că PSD ar controla din umbră viitorul Executiv.

La Dezvoltare, de pildă, propus este sociologul Vladimir Ionaş. Transporturile ar fi conduse de Ionuţ Laurenţiu Maşala, iar Agricultura, de Nicolae Istudor. Ministerul Muncii ar fi al Dianei Morar, un fost parlamentar PNL care nu mai are susţinerea partidului.

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Azi, liderii USR au decis că NU vor vota Guvernul Tomac. Decizia este similară cu cea luată joi, în unanimitate, de liderii PNL. La votul din Parlament, aleşii din cele două partide au de gând să rămână în bănci.

"E un Guvern mai slab decât unul minoritar. Nu am acordat vot de susţinere pt că această formulă este una de tip paravan, care scuteşte PSD, cel care a generat această criză politică. Această formulă ar fi fost, de fapt, una de exonerare a lor. Adică să fie într o formă de guvernare în care să participi indirect dar să nu îţi asumi responsabilitatea", a afirmat Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

"Am înţeles mesajul PNL şi îl respect. Aţi hotărât să mergeţi în Opoziţie. Foarte bine! Dar renunţaţi la demagogie. Inclusiv Guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecţii de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe şi sunt foarte optimist", a spus Eugen Tomac, premierul desemnat.

UDMR nu votează Guvernul Tomac, iar PSD ar putea renunţa la susţinere

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat că Uniunea nu va vota un Guvern din care nu face parte. În aceste condiţii, surse politice spun că şi liderii PSD ar putea renunţa la susţinerea Guvernului Tomac.

"Îmi doresc ca partidele să dea dovadă de mai multă flexibilitate şi responsabilitate pentru că ţara se află într-un moment de impas. Atât timp cât partidele nu au propus o soluţie care să genereze o majoritate sigură. Evident soluţia pe care domnul preşedinte Nicuşor Dan o propune este una care merită o şansă", a mai declarat Eugen Tomac.

Trei scenarii de rezervă dacă Guvernul Tomac pică în Parlament

Surse politice spun că preşedintele Nicuşor Dan ar avea nu una, ci trei variante de rezervă, în caz că Guvernul Tomac va fi respins în Parlament. Prima optiune ar fi desemnarea unui nou premier tehnocrat, cel mai probabil Radu Burnete, consilier pe probleme economice la Palatul Cotroceni. Acesta ar avea misiunea să refacă fosta Coaliţie de guvernare, numai că PNL şi USR resping categoric un nou Guvern cu PSD. Un alt scenariu ar fi un Guvern minoritar în formula PNL, USR, UDMR, cu Ilie Bolojan prim-ministru. Iar cea de-a treia: un Cabinet format în jurul PSD, cu Sorin Grindeanu la şefia Guvernului.