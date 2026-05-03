Hidroelectrica, în vizorul lui Bolojan: Bonusuri de performanţă uriaşe, energie mai scumpă pentru români

Premierul Ilie Bolojan lansează acuzații dure la adresa Hidroelectrica, susținând că strategia companiei de a prioritiza profitul și bonusurile consistente pentru management a venit în detrimentul investițiilor esențiale. Potrivit acestuia, lipsa unor proiecte precum instalarea de baterii de stocare ar fi menținut prețurile energiei artificial ridicate, românii plătind cu până la 30% mai mult decât ar fi fost necesar.

Ilie Bolojan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că reprezentanţii Hidroelectrica au ales "profitul pe termen scurt" şi "bonusurile de performanţă" în locul "investiţiilor strategice", scrie News.ro.

"Când Hidroelectrica alege profitul pe termen scurt şi bonusurile în locul investiţiilor strategice, pierd nu doar compania, ci mai ales românii, care ajung să plătească o energie mai scumpă decât ar fi fost necesar", afirmă Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Investiții ratate care ar fi redus facturile cu până la 30%

Articolul continuă după reclamă

Premierul afirmă, într-un material video care conţine bucăţi dintr-un interviu pentru Rock FM, că Hidroelectrica a făcut puţine investiţii şi a preferat să facă profituri.

"În aceşti ani, Hidroelectrica a făcut puţine investiţii. Au preferat să facă profituri. Dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcţioneze, pentru că nu poţi opri apa, am fi montat de un an, doi nişte baterii de stocare, în aşa fel încât toată producţia între orele de la prânz să fie stocată şi să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica şi ar fi însemnat preţuri cu 20 - 30% mai mici pe piaţa de energie din România pentru cetăţenii noştri", afirmă Ilie Bolojan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Premierul arată că, dacă Hidroelectrica ar fi făcut aceste investiţii, ar fi lăsat "foarte puţine spaţii de tranzacţionat pe pieţe", iar cei ce "fac bani din operaţiuni care se întâmplă pe pieţele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mişcare şi preţul energiei ar fi scăzut".

Bonusuri de până la 180.000 de euro, în loc de proiecte strategice

"Dar au preferat să ia bonusuri de performanţă de 150.000 - 180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiţii. Este un alt exemplu de ce înseamnă să-şi baţi joc de banul public nefăcând investiţii", a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰