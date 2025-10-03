Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ilie Bolojan anunţă că România va colabora cu Ucraina pentru producția de drone militare

România va produce drone militare în parteneriat cu Ucraina, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Proiectul face parte din planul de modernizare a armatei și din eforturile europene de consolidare a industriei de apărare. Guvernul vizează atât întărirea capacităților militare, cât și beneficii economice prin transfer de tehnologie și noi locuri de muncă, scrie Mediafax.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 20:31
Bolojan: România își întărește industria de apărare Ilie Bolojan anunţă că România va colabora cu Ucraina pentru producția de drone militare - Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat la un post de televiziune că România va colabora cu Ucraina pentru producerea de drone militare, în contextul consolidării flancului estic al NATO și al intensificării investițiilor în apărare.

Șeful Guvernului a explicat că Ucraina are o experiență semnificativă în utilizarea dronelor în război, iar această expertiză va fi valorificată prin parteneriate cu companii românești sau prin investiții străine realizate în România.

"Una dintre opțiunile pe care le avem este să colaborăm cu companiile din Ucraina, astfel încât o parte din investițiile finanțate prin programele Uniunii Europene să fie direcționate către producția de drone", a spus Ilie Bolojan, premierul României.

Articolul continuă după reclamă

Parteneriat strategic cu Ucraina

Premierul a subliniat că România urmărește să obțină nu doar echipamente militare necesare apărării, ci și beneficii economice, precum transfer de tehnologie, locuri de muncă și integrarea industriei autohtone în lanțurile valorice europene din domeniul apărării.

El a adăugat că dezvoltarea industriei de apărare este determinată de realitățile geopolitice din estul Europei și de atacurile Rusiei asupra Ucrainei, care obligă statele europene să își întărească capacitățile militare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan aparare drone ucraina premier
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Ştiri politice » Ilie Bolojan anunţă că România va colabora cu Ucraina pentru producția de drone militare