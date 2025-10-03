România va produce drone militare în parteneriat cu Ucraina, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Proiectul face parte din planul de modernizare a armatei și din eforturile europene de consolidare a industriei de apărare. Guvernul vizează atât întărirea capacităților militare, cât și beneficii economice prin transfer de tehnologie și noi locuri de muncă, scrie Mediafax.

Ilie Bolojan anunţă că România va colabora cu Ucraina pentru producția de drone militare - Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat la un post de televiziune că România va colabora cu Ucraina pentru producerea de drone militare, în contextul consolidării flancului estic al NATO și al intensificării investițiilor în apărare.

Șeful Guvernului a explicat că Ucraina are o experiență semnificativă în utilizarea dronelor în război, iar această expertiză va fi valorificată prin parteneriate cu companii românești sau prin investiții străine realizate în România.

"Una dintre opțiunile pe care le avem este să colaborăm cu companiile din Ucraina, astfel încât o parte din investițiile finanțate prin programele Uniunii Europene să fie direcționate către producția de drone", a spus Ilie Bolojan, premierul României.

Parteneriat strategic cu Ucraina

Premierul a subliniat că România urmărește să obțină nu doar echipamente militare necesare apărării, ci și beneficii economice, precum transfer de tehnologie, locuri de muncă și integrarea industriei autohtone în lanțurile valorice europene din domeniul apărării.

El a adăugat că dezvoltarea industriei de apărare este determinată de realitățile geopolitice din estul Europei și de atacurile Rusiei asupra Ucrainei, care obligă statele europene să își întărească capacitățile militare.

