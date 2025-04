Ilie Bolojan, despre varianta de a fi premier după alegeri: "Este o chestiune de bun-simţ şi de normalitate”

”Vedeţi, asta nu-i o problemă, ci doar dacă ai o opţiune corectă şi fair-play şi îţi respecţi nişte înţelegeri, poate părea o problemă”, a spus Ilie Bolojan, în contextul în care a fost acuzat de unii competitori politici că a încălcat Constituţia atunci când a făcut campanie pentru Crin Antonescu. Ilie Bolojan susţine că este ”o chestiune de bun-simţ şi de normalitate” ca PSD să deţină funcţia de prim-ministru, pentru că e partidul cu cea mai mare pondere parlamentară. ”Credem că este fezabil să ai un premier al cărui partid are o pondere de 15%?”, întreabă, retoric, Ilie Bolojan, cu trimitere la rezultatul obţinut de PNL la alegerile parlamentare din decembrie.

Ilie Bolojan, despre varianta de a fi premier după alegeri

Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României, a fost întrebat dacă se simte pregătit pentru funcţia de prim-ministru, în condiţiile în care mai mulţi candidaţi la alegerile prezidenţiale, în special Nicuşor Dan şi Elena Lasconi, au susţinut că-l vor desemna şef al Executivului.

Articolul continuă după reclamă

”M-aţi întrebat mai înainte dacă n-am încălcat Constituţia susţinând un candidat (pe Crin Antonescu - n.r.). Dar cei care-mi folosesc numele în campanie, propunându-mă premier, şi acum cinci luni de zile, în cealaltă campanie, şi acum, nu încalcă o regulă, dacă nu constituţională, măcar de bună-cuviinţă? Deja în turul doi erai abandonat, pentru că sigur că se înţelege care-i situaţia. Vedeţi, asta nu-i o problemă, ci doar dacă ai o opţiune corectă şi fair-play şi îţi respecţi nişte înţelegeri, poate părea o problemă. Din nou trebuie să fim foarte corecţi cu românii. Niciun partid politic nu are mai mult de 25% în Parlament. Partidul politic care are cea mai mare pondere din această coaliţie, dar şi din Parlament, este PSD-ul. PNL-ul are o pondere de 15%, să spunem, da? Credem că este fezabil să ai un premier al cărui partid are o pondere de 15%?”, a întrebat, retoric, Ilie Bolojan, potrivit News.

Preşedintelui interimar i s-a reamintit faptul că în 2019, după căderea Guvernului Dăncilă, PNL a reuşit să instaleze Guvernul Orban, deşi liberalii aveau doar 20% în Parlament.

”A fost o pondere de peste 20%, deci ceva mai mare, şi era un guvern minoritar, într-o situaţie limită. Într-o situaţie normală, de stabilitate, ai nevoie ca partidul care are cea mai mare pondere să aibă premier, dar nu problema premierului este întotdeauna cea mai mare. Pentru că, aşa cum v-am spus, presupunem că ai cel mai bun premier, care vrea să facă, dar dacă trei miniştri, la cele mai importante ministere, sunt nişte catastrofe, credeţi-mă, n-au cum să meargă lucrurile. Că premierul nu poate să facă nici licitaţiile pentru lucrările de infrastructură, nici cele pentru baraje, ca să absorbim banii din PNRR. N-are cum, îţi trebuie echipe puternice. Deci problema este să fim realişti şi să fim conştienţi că premierul, în principal, îl va da întotdeauna partidul care are cea mai mare pondere. Este o chestiune de bun simţ şi de normalitate. Deci nu creezi nişte speranţe deşarte pentru că îţi baţi joc de oameni. Sau foloseşti numele unui om în mod cel puţin incorect din punct de vedere politic. Asta este o problemă. A doua chestiune: problema nu este să ocupi un post de preşedinte, premier, preşedintele Senatului, simplu senator. Fă-ţi treaba! Du-te la şedinţe, susţine poziţii pertinente, pentru că schimbarea, într-o ţară, nu o face conducătorul respectiv sau un om care are o funcţie importantă. Depinde mult de el, dar schimbarea depinde de foarte mulţi oameni”, a explicat preşedintele interimar Ilie Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la taxe şi impozite mai mari după alegeri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰