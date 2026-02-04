Antena Meniu Search
Ilie Bolojan promite relansare economică și un buget gata săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că în această perioadă se lucrează la măsuri de relansare economică, bugetul urmând a fi gata săptămâna viitoare.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 19:48
Ilie Bolojan promite relansare economică și un buget gata săptămâna viitoare - Sursa: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă că, după măsurile necesare care să reducă deficitul, a venit momentul pentru măsuri de relansare a economiei.

"Începând din această perioadă vom lucra la măsurile care să ducă la o relansare economică", a anunţat Bolojan.

De asemenea, se lucrează la pregătirea bugetului, care ar urma să fie gata săptămâna viitoare.

În jurul datei de 20 februarie, Legea bugetului ar trebui trimisă în Parlament.

