Ilie Bolojan promite relansare economică și un buget gata săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că în această perioadă se lucrează la măsuri de relansare economică, bugetul urmând a fi gata săptămâna viitoare.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă că, după măsurile necesare care să reducă deficitul, a venit momentul pentru măsuri de relansare a economiei.

"Începând din această perioadă vom lucra la măsurile care să ducă la o relansare economică", a anunţat Bolojan.

De asemenea, se lucrează la pregătirea bugetului, care ar urma să fie gata săptămâna viitoare.

În jurul datei de 20 februarie, Legea bugetului ar trebui trimisă în Parlament.

