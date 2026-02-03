Ameninţat de PSD cu ruperea Coaliţiei şi încolţit de adversarii propriul partid, Ilie Bolojan a reuşit să blocheze, deocamdată, revolta de la vârful PNL. Marile reforme rămân, însă, blocate. PSD vrea ajutoare sociale pentru românii cu venituri mici, în timp ce primarii fac presiuni şi cer mai mulţi bani de la Guvern.

Atacat de liderii PSD şi pus sub presiune de vechea gardă din PNL - printre care lideri căzuţi în dizgraţie, ca Rareş Bogdan sau Alina Gorghiu - Ilie Bolojan si-a întărit pozitia la vârful partidului, într-o şedinţă care a durat mai bine de 4 ore la Vila Lac din Capitală.

Ilie Bolojan a primit un vot de încredere în PNL pentru a-si continua mandatul de sef al Guvernului. 47 de lideri PNL au votat in favoarea premierului, iar 3 dintre liberali au votat impotriva. În ciuda acestei victorii, Ilie Bolojan nu a reusit sa schimbe sefii din cele mai slabe zece organizarii ale partidului, iar gruparea rivală, condusă de liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, şi-a pastrat influenta in Capitală.

"Toate aceste discuţii care se fac sunt legate şi de numirile de procurori sau de numirile de şefi de Servicii care urmează să se întâmple.", a declarat Raluca Turcan, deputat PNL.

"PNL îl susţine pe Ilie Bolojan, Guvernul condus de Bolojan şi miniştrii PNL, evident. Vrem ca lucrurile să meargă înainte, în această formulă de Coaliţie, complicată, tensionată aşa cum o vedem.", a precizat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Dincolo de răfuiala internă din PNL, social-democraţii ameninţă în continuare că ies de la guvernare dacă premierul nu acordă ajutoare sociale de peste trei miliarde de lei.

"Nu e nevoie ca PSD să facă moţiuni de cenzură. În momentul în care ai ieşit dintr-o Coaliţie, Guvernul e picat.", a spus Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

"Încă nu e un film horror această guvernare şi sper să nu devină. Cine iţi va vota măsurile dificile în Parlament dacă nu ai majoritate parlamentară? Nu e de dorit să avem Guvern minoritar într-o asemenea situaţie bugetară dificilă.", a menţionat Csoma Botond, deputat UDMR.

La uşa premierului stau şi primarii din provincie care cer bani. Ilie Bolojan a stat de vorbă astăzi cu ei despre reforma administraţiei şi buget.

"Speram ca impozitul pe venit să rămână la bugetele locale şi ne-am dori o cotă reprezentativă din TVA.", a spus Laurențiu Leoreanu, primar Roman.

Angajaţii din primării fac grevă de avertisment marţea viitoare şi ameninţă Guvernul că opresc de tot lucrul.

