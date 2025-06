Încep alegerile interne în USR. Cine sunt candidaţii înscrişi pentru şefia partidului

Nouă candidaţi s-au înscris în cursă, iar printre aceştia se numără liderul interimar al partidului, Dominic Fritz, precum şi senatoarea Violeta Alexandru. Iniţial, 12 membri şi-au depus candidatura, iar Comisia Electorală a USR a validat nouă, în baza documentelor solicitate prin procedura internă. Conform Statutului USR, preşedintele este ales prin vot direct şi secret, pe o platformă electronică securizată, de către toţi membrii de partid.

Candidaţii validaţi

Violeta Alexandru - USR Sector 5;

Vasile-Gabriel Filip - USR Constanţa;

Dominic-Samuel Fritz - USR Timiş;

Constantin Gheorghiţă - USR Italia;

Mihai Mihăilă - USR Bacău;

Luiza Elena Oancea - USR Marea Britanie;

Eduard Răducan - USR Argeş;

George Ungureanu - USR Tulcea;

Horea Zaha - USR Bihor.

În perioada 11 - 13 iunie se desfăşoară primul tur al alegerilor, iar în 14 - 15 iunie vor fi centralizate rezultatele. Turul al doilea ar urma să aibă loc în perioada 16 - 18 iunie. Alegerea noului preşedinte va fi validată la Congresul USR pe data de 21 iunie. Fostul preşedinte al USR Elena Lasconi şi-a dat demisia la începutul lunii mai.

Dominic Fritz a anunțat la începutul lunii iunie că va candida la conducerea USR: "Am intrat într-un context politic în care USR are șansa să devină principalul partid din România. Îmi doresc să fiu parte din acest drum și de aceea candidez la Președinția USR”".

Acesta și-a anunțat atunci colegii că a discutat cu juriști importanți despre chestiunea cetățeniei. "De un an de zile sunt și parte din conducerea USR. Vă asigur că fac acest pas după ce am discutat cu juriști importanți din România, cu o practică de zeci de ani, inclusiv în drept constituțional. Obținerea cetățeniei, pe care mi-o doresc atât de mult, e doar o chestiune birocratică, cu dosarul depus de un an și cu toate condițiile îndeplinite", arată acesta.

În prezent, conducerea interimară a partidului este asigurată de Dominic Fritz, prim-vicepreşedinte USR. Conducerea USR consideră că alegerea unui preşedinte legitim prin votul tuturor membrilor este esenţială pentru stabilitatea partidului şi pentru consolidarea poziţiei sale în contextul politic actual, mai arată formaţiunea.

