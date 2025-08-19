Premierul Bolojan a discutat cu procurorul general Alex Florenţa despre reforma pensiilor magistraţilor

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu procurorul general, Alex Florin Florenţa, pentru a discuta principalele direcţii de reformă din sistemul judiciar. Dialogul dintre cei doi a vizat pensiile magistraţilor, salarizarea unitară şi volumul ridicat de dosare.

Un punct central al discuţiilor l-a constituit reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Printre variantele analizate s-au numărat creşterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziţie pentru aplicarea noilor reglementări, precum şi ajustarea formulei de calcul a pensiilor, potrivit Mediafax.

Totodată, cei doi oficiali au discutat despre necesitatea unui cadru predictibil de salarizare pentru magistraţi, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii în instanţe şi parchete, precum și despre soluţii pentru gestionarea volumului ridicat de dosare aflate pe rol.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan şi Alex Florenţa vine la o zi după ce premierul a mai avut o rundă de consultări cu reprezentanţi ai asociaţiilor de magistraţi.

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, 18 august, consultări cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi: Asociația Magistraților din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţia Procurorilor din România şi Asociaţia Forumului Judecătorilor din România.

