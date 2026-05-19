Isărescu respinge varianta unui premier tehnocrat: Ai nevoie de ochi la spate, să vezi cine te înjunghie

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat marţi că România trebuie să continue corecţia fiscală şi să menţină stabilitatea politică pentru a evita presiuni suplimentare asupra economiei şi cursului valutar. În cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri de la prezentarea Raportului asupra inflaţiei, şeful BNR a vorbit despre deficit, taxe, pensii, cursul euro, dar şi despre ideea unui premier tehnocrat.

Principalele declaraţii ale lui Mugur Isărescu:

"Trebuie să ne uităm la componenta socială şi să vedem cum putem ajuta şi să avem stabilitate politică."

Întrebare: Când ar putea să scadă euro?

Mugur Isărescu: Piaţa va spune. Eu nu spun că va trebui să ne obişnuim cu cursul actual, trebuie să vedem.

Întrebare: Ne ţinem de ţinta de deficit?

Mugur Isărescu: Eu nu îmi permit să zic multe de corecţia fiscală. Continuarea corecţiei fiscale este esenţială şi pentru stabilitatea cursului.

Întrebare: Recesiune - sunt economişti care se aşteaptă la scăderea economică pe tot anul. Cum vedeţi?

Mugur Isărescu: La fel.

Întrebare: Ne putem aştepta la noi taxe?

Mugur Isărescu: Nu avem nevoie de noi taxe!! Continuarea nivelului actual da. Reduceri de impozite sub nicio formă!!!!!! Până nu ne atingem obiectivele. (...) În momentele actuale trebuie să fim foarte serioşi că această corecţie fiscală este o necesitate, că altfel pieţele ne vor penaliza şi vom fi nevoiţi să strângem cureaua şi mai mult!

Despre varianta unui premier tehnocrat

"Nu cred că e o soluţie premierul tehnocrat. Eu am fost premier tehnocrat, dar a fost altă situaţie. Nu cred că poţi fi ascultat ca premier tehnocrat! La final şi eu vorbeam singur şi număram zilele rămase la Palatul Victoria. Ca premier ai nevoie de ochi şi la faţă şi la spate. Trebuie să te vezi cine te înjunghie! (...) Să continue ce este în prezent. Nu neapărat să taie. Asta înseamnă să nu reduci TVA-ul. Unii mizează pe asta. Orice corecţie fără suport social nu funcţionează. (...) Nu văd nici majorări de taxe necesare. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să continuăm actualul contract negociat cu Comisia Europeană", a mai spus guvernatorul BNR.

Întrebare: Ne permitem scăderea TVA sau indexarea pensiilor?

Mugur Isărescu: NU, nu ne permitem.

Întrebare: Dacă se prelungeşte criza politică, cum vom fi afectaţi?

Mugur Isărescu: Nu pot face prognoze pentru că ce-mi iese pe gură s-ar putea transforma în realitate. Noi încercăm să ne facem datoria. Dar nu va fi bine dacă se prelungeşte.

