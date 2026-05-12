Fenomenul "oboselii sociale" devine tot mai prezent, mai ales în rândul tinerilor care preferă interacțiunea online în locul întâlnirilor față în față. Despre efectele rețelelor sociale, dependența de internet și nevoia de echilibru digital a vorbit la Observator 16.00 Anca Chiru, specialist social media.

Teodora Tompea, prezentator: Este un fenomen nou acesta, fuga socială, oboseala socială, sau este accentuat după pandemie?

Anca Chiru, specialist social media: Într-adevăr, este accentuat și pandemia a jucat un rol important, în primul rând pentru că în pandemie am uitat puțin cum să socializăm și ne-am retras în ceea ce am simțit noi că este un mediu safe, ceea ce în momentul respectiv ni s-a părut internetul. Deci da, internetul și pandemia sunt doi factori care au accentuat această fugă socială.

Teodora Tompea, prezentator: E un adevăr sau un mit că reţelele sociale, de fapt, ne consumă energia, energia aceasta de a comunica, de a interacționa, de a ne conecta cu oamenii, înainte ca noi să ne întâlnim cu ei față în față sau să avem acea interacțiune reală?

Articolul continuă după reclamă

Anca Chiru, specialist social media: Din păcate, este o realitate, pentru că noi trăim cu falsa iluzie că suntem la curent cu viețile celorlalți. Vedem un story și avem impresia că știm ce se întâmplă cu cealaltă persoană, cu persoana respectivă, când, de fapt, noi nu avem parte de o conexiune reală. Adică nu există o interacțiune. Și ne ținem la curent, în ghilimele, cu viața lor, dar de fapt nu se întâmplă asta și în viața reală nu mai simțim nevoia să facem această interacțiune.

Teodora Tompea, prezentator: Și se întâmplă și în cazul adolescenților, și în cazul adulților că există această fugă de a interacționa. Unii spun că este mult mai accentuat în cazul tinerilor, mă refer la copii, adolescenți, alții că, din contră, în cazul adulților, pentru că oricum se suprapune și provocarea vieții de zi cu zi.

Anca Chiru, specialist social media: Cred că adolescenții au tendința de a merge mai degrabă spre această fugă socială, pentru că primul mod de a interacționa a fost pentru ei cel online, prin intermediul rețelelor sociale. Și atunci ăsta e modul în care ei au cunoscut interacțiunea, a devenit mult mai obositor pentru ei, devine copleșitor și atunci tind să fugă mult mai mult decât adulții din zona asta de socializare.

Teodora Tompea, prezentator: Ce putem face ca să nu mai trăim senzația asta de oboseală socială?

Anca Chiru, specialist social media: Cred că în orice lucru e nevoie de echilibru și, deși e un subiect care e îngrijorător...

Teodora Tompea, prezentator: Tot aude lumea de acest echilibru, dar mi-aș dori tare mult să ne spui concret ce ar însemna acest echilibru, ce trebuie să fac?

Anca Chiru, specialist social media: Cred că există două variante aici. Una dintre ele ar fi funcțiile pe care ni le oferă dispozitivele de limitare a timpului pe care îl petrecem în fața ecranului. Sunt funcții sau aplicații cu care putem să facem asta.

Și, în al doilea rând, cred că din punct de vedere social ar fi bine să înaintăm cu pași mici către, să zic așa, interacțiuni sociale normale, în sensul în care, în locul unei petreceri cu 30 de oameni, de mai multe ore, putem să alegem să ieșim la o cafea cu un prieten, să facem pași mici în zona asta.

Evident, internetul este un tool care a fost lansat ca să ne ajute, dar cred că trebuie consumat cu responsabilitate.

Teodora Tompea, prezentator: Ajută să ștergi aplicațiile atunci când vrei să pleci, de exemplu, în vacanță, în concediu?

Anca Chiru, specialist social media: Cred că asta depinde și de la individ la individ. Practic, aplicațiile ce fac este să ne ofere nouă doză de dopamină. Dacă funcționăm pe principiul ăsta în care tăiem pur și simplu această sursă de dopamină și putem să ne reconectăm la viața reală, poate fi o opțiune.

Eu cred însă că uneori ajută și pașii mici. Exact cum ziceam mai devreme, limitarea timpului petrecut pe telefon și să reîncercăm totuși să ne reconectăm la oamenii din jurul nostru în mod autentic și real.

Teodora Tompea, prezentator: Simți că s-a accentuat acest fenomen și se accentuează pe măsură ce trece timpul?

Anca Chiru, specialist social media: Personal, sunt destul de îngrijorată cu privire la acest fenomen, pentru că există foarte multe consecințe la nivel psihic, adică pe termen lung fuga socială clar nu face bine, această izolare socială. Și atunci, da, în primul rând mă bucur că se discută despre acest subiect, pentru că cred că e important să ne informăm și să vedem cum ajungem într-o zonă de echilibru, așa cum ziceam și mai devreme.

Cezara Radu Like Curiozitatea a fost punctul meu de pornire încă de mică, ceea ce s-a transformat, natural, într-o cariera in jurnalism. Pentru mine, informaţia nu e putere, ci o lentilă prin care lumea devine mai clară și mai interesantă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰