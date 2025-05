Kelemen Hunor: Avem nevoie de 30 de miliarde de lei, dar nu le putem obține doar prin creșterea taxelor sau doar prin tăierea cheltuielilor

Problemele deficitului bugetar trebuie abordate cu foarte multă seriozitate şi trebuie găsite soluţii echilibrate, măsuri prin care se poate arăta societăţii că orice sacrificiu privind reducerea deficitului bugetar aduce pe termen mediu şi pe termen lung bunăstare şi o speranţă pentru fiecare om, pentru fiecare familie, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni.

"Am discutat în prima parte despre problemele bugetului, despre provocările privind deficitul bugetar şi după aceea am discutat un pic şi despre posibilitatea de a forma un guvern cu susţinere majoritară în Parlament. Am spus că în acest moment problemele deficitului bugetar trebuie abordate cu foarte multă seriozitate şi trebuie să găsim soluţii echilibrate, fiindcă prima provocare este să aducem în acest an venituri în plus, aproape 30 de miliarde, dacă vrem să ajungem la un deficit de 7%. Iar acest lucru nu se poate face nici prin creşterea impozitelor sau taxelor, nici prin tăierea cheltuielilor. Doar mergând într-o direcţie sau în altă direcţie ar însemna un dezechilibru care ar însemna şi tensiuni în societate. E nevoie de o abordare echilibrată şi trebuie să găsim acele măsuri prin care pe termen mediu, pe termen lung se poate arăta societăţii că orice sacrificiu privind reducerea deficitului bugetar aduce pe termen mediu şi pe termen lung bunăstare şi o speranţă pentru fiecare om, pentru fiecare familie", a susţinut Kelemen Hunor.

El a adăugat că urmează discuţii aplicate cu specialiştii formaţiunilor politice, cel mai probabil, începând de joi. "Urmează discuţii aplicate cu specialiştii formaţiunilor politice, probabil începând de mâine, unde vom discuta toate aspectele, inclusiv cele legate de taxe şi impozite şi reducerea cheltuielilor în aparatul administrativ - bugetar, mai ales în administraţia centrală, dar nu vom putea ocoli nici celelalte aspecte legate de cheltuielile exagerate sau de foarte multe ori insuficient argumentate. Trebuie să fim conştienţi că reducerea investiţiilor nu este o soluţie ca să putem menţine economia. Aceste investiţii publice trebuie să rămână, dar e nevoie de o rediscutare cu Comisia PNRR-ului, în sensul de a muta sume acolo unde există proiecte mature şi unde se pot realiza investiţiile până la sfârşitul perioadei de punere în aplicare a PNRR-ului, adică anul viitor - august 2026. (...) Suntem pregătiţi să intrăm la aceste discuţii începând de mâine şi suntem dispuşi să asumăm şi guvernarea şi bineînţeles responsabilitatea guvernării cu bune şi cu rele, dacă va exista o soluţie găsită împreună cu celelalte partide care doresc să vină la guvernare", a subliniat Kelemen Hunor.

Articolul continuă după reclamă

Liderul UDMR a punctat şi faptul că va fi nevoie de un acord politic detaliat asupra măsurilor care vor fi convenite şi a reafirmat că este nevoie de o coaliţie majoritară, pentru că un guvern minoritar nu este o soluţie bună. "Am susţinut că este nevoie de o coaliţie majoritară. Guvernul minoritar nu este astăzi o soluţie, nu este o opţiune bună. Prioritatea numărul unu pentru fiecare dintre noi trebuie să fie să avem un guvern cu o susţinere parlamentară majoritară - asta înseamnă PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale. Şi vom discuta în acest sens cu colegii noştri din celelalte formaţiuni politice. Am susţinut că avem nevoie de un acord politic foarte detaliat, în care scriem ce facem şi când facem, inclusiv pe partea de fiscalitate şi reforma statului. Şi trebuie să scriem ceea ce nu vom face, până când această coaliţie va funcţiona. Un acord de coaliţie foarte detaliat este o garanţie că în condiţii dificile, în această conjunctură extrem de dificilă, o coaliţe poate funcţiona".

Va fi nevoie de 10 zile - două săptămâni până când discuţiile se finalizează, dar nu mai repede de două săptămâni, a evidenţiat el. "Sunt convins că dacă începem dezbaterile, discuţiile în această săptămână prima dată pe economie, pe fiscalitate, apoi pe partea politică, atunci putem transmite un mesaj. În primul rând, către societatea noastră şi, după aceea, către partenerii noştri externi, inclusiv Comisia Europeană, că există hotărârea, dorinţa şi determinarea coaliţiei de a face acele corecţii fără de care România, mediul pe termen lung, nu poate funcţiona, fiindcă avem exagerat de mari şi venituri comparabil mai mici, dacă e să vorbim foarte sincer", a explicat Kelemen Hunor. El a anunţat că săptămâna viitoare se va discuta detaliat, inclusiv coaliţia şi partea politică a coaliţiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ştiaţi că există abonamente de asistenţă rutieră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰