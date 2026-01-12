O insulă izolată din Marea Britanie, fără electricitate, fără mașini și fără toalete interioare, a scos la concurs trei posturi de angajare.

Insula cu doar trei locuitori angajează trei persoane. Ce trebuie să ştie cei interesaţi - Shutterstock/Profimedia

Cei interesați au ocazia să lucreze pe insula aflată în largul coastelor Țării Galilor, care are doar trei rezidenți permanenți. Situată la aproximativ trei kilometri de extremitatea Peninsulei Llyn, în nordul Țării Galilor, Insula Bardsey - sau Ynys Enlli, cum este cunoscută în limba galeză - atrage mii de vizitatori în fiecare an.

Pe insulă există doar 15 proprietăți, folosite fie pentru vacanțe, fie ca locuințe pentru muncitorii sezonieri.

Joburile oferite pe insulă

Articolul continuă după reclamă

Primul post disponibil este cel de asistent supraveghetor pentru vizitatori, care presupune să faci parte dintr-o echipă ce întâmpină turiștii începând cu luna martie. Persoana aleasă va primi cazare gratuită în regim de partaj, cu conexiune la internet, precum și acces la un spațiu comun pentru cultivarea de alimente.

Turiștii care vor să ajungă pe insulă trebuie să plătească 50 de lire sterline pentru o călătorie cu barca de 20 de minute din Porth Meudwy. Ambarcațiunea, cu o capacitate de 12 persoane, circulă "în fiecare zi în care vremea permite și există cerere", potrivit site-ului Bardsey Island Boat Trips.

Pe lângă faptul că este prima Rezervație Dark Sky din Europa, insula adăpostește și o rezervație naturală națională, dar și o zonă de interes științific special.

Peisajele spectaculoase sunt completate de o bogată moștenire celtică și creștină, oferind turiștilor o experiență unică. Mica insulă galeză a fost odinioară un centru de putere spirituală și este considerată unul dintre cele mai sfinte locuri din Marea Britanie, potrivit The Sun.

Este cunoscută drept "Insula celor 20.000 de sfinți", după o legendă din Evul Mediu conform căreia 20.000 de sfinți ar fi fost îngropați acolo. Papa Calixt al II-lea a declarat în secolul al XII-lea că trei pelerinaje pe insulă echivalează cu un pelerinaj la Roma, iar poeții-tradiționaliști (bardzii) o numeau "porțile Raiului".

Al doilea loc de muncă este destinat unui cuplu sau unei familii care doresc să lucreze la fermele insulei. Pentru acest post este necesară experiență în agricultură. Activitatea va începe în septembrie 2026 și va include perioade de predare/transfer al responsabilităților de la actualii chiriași.

Cei aleși vor primi animale pentru pășunat și utilaje agricole la sosirea pe insulă. Vor locui într-o fermă off-grid cu trei dormitoare, care include o toaletă ecologică exterioară (cu compost).

În ciuda faptului că are doar trei locuitori permanenți, insula găzduiește 200 de foci cenușii și 300 de oi, având astfel un raport oi/locuitori mai mare decât cel al Noii Zeelande.

Al treilea post disponibil este pentru un ofițer de proiect, care va implementa proiecte de promovare și implicare atât pe insulă, cât și pe continent. Acest job se va desfășura part-time, de acasă, și vine cu un salariu de 26.437 lire sterline pro-rata.

Cei interesați trebuie să țină cont că viața pe insulă înseamnă un salt înapoi în timp: nu există electricitate de la rețea, mașini sau toalete interioare.

De asemenea, semnalul de telefonie mobilă poate fi slab, întrucât provine de la turnurile aflate la 90 km distanță, în Irlanda.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰