Kelemen Hunor, după decizia CCR: "Este greu de explicat acest lucru cu bunul simț"

După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 17:42
Kelemen Hunor, după decizia CCR: "Este greu de explicat acest lucru cu bunul simț"

Conform acestuia, trebuie cerută opinia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar după 30 de zile legea trebuie prezentată în fața Parlamentului cu același conținut și aceeași responsabilitate: "Epoca privilegiilor trebuie să ia sfârșit: aceleași reguli se aplică tuturor!".

