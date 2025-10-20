Kelemen Hunor, după decizia CCR: "Este greu de explicat acest lucru cu bunul simț"
După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.
Kelemen Hunor, după decizia CCR: "Este greu de explicat acest lucru cu bunul simț" - Profimedia
Conform acestuia, trebuie cerută opinia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar după 30 de zile legea trebuie prezentată în fața Parlamentului cu același conținut și aceeași responsabilitate: "Epoca privilegiilor trebuie să ia sfârșit: aceleași reguli se aplică tuturor!".
