Lasconi, despre Nicuşor Dan: "Independentul de fapt nu e independent. Există multe persoane pestriţe în jurul lui"

Candidatul la alegerile prezidenţiale Elena Lasconi a declarat, miercuri, despre Nicuşor Dan, că există multe persoane pestriţe în jurul lui şi că independentul de fapt nu este independent, ci are un grup de interese în spatele lui. Despre revolta din USR şi cine este în spatele ei, Lasconi a mai spus că îl suspectează pe pierzătorul Ionuţ Moşteanu, care a pierdut primăria Piteşti şi acum probabil există promisiuni din partea lui Nicuşor să fie el candidatul la Primăria Capitalei, sau poate Drulă, informează news.ro.

Elena Lasconi a fost întrebată dacă a vorbit cu Nicuşor Dan, în ultima vreme, despre această retragere, ea arătând că nu a vorbit şi nu crede că acesta are "tupeul de a face asta". "De asta nici nu cred în candidatura lui, pentru că el nu răspunde la telefon, nu preia iniţiativa, întotdeauna îi lasă pe cei din jurul lui să facă asta. Chiar dacă există multe persoane pestriţe în jurul lui, asta mă şi sperie, într-un fel, că independentul de fapt nu este independent, are un grup de interese în spatele lui. Nu înţeleg de ce are nevoie de un partid dacă este atât de independent. Îmi dau seama că cel mai independent candidat şi anul trecut şi anul acesta sunt eu", a precizat Lasconi.

Elena Lasconi a precizat şi pe cine suspectează că a condus această revoltă din USR. "Îl suspectez pe pierzătorul Ionuţ Moşteanu, a pierdut primăria Piteşti şi acum probabil există promisiuni din partea lui Nicuşor să fie el candidatul la Primăria Capitalei, sau poate Drulă. Nu ştiu ce târguieli se fac, pentru că asta mi se pare că dă o direcţie de lipsă de respect faţă de oameni. Oamenii nu sunt nişte saci de cartofi, pe care să-i muţi dintr-o parte în alta, că vrei tu să faci asta. Eu cred că înţelept era să rămânem în luptă, să fim în luptă, mai facem măsurători şi în ultima săptămână puteam să luăm o decizie. Eu nu predau armele. V-am spus, chiar şi atunci când nu o să mai am arme, o să mă ridic şi o să lupt", a mai declarat Lasconi.

