"Laserul de la Măgurele" primește finanțare suplimentară. Suma totală ajunge la 21 milioane de euro

Ministerul Educației a anunțat suplimentarea bugetului pentru finalizarea proiectului "Laserul de la Măgurele" și crearea cadrului financiar pentru programe internaționale de cercetare și monitorizare a emisiilor, în valoare de 21 milioane euro, prin Mecanismul Elvețian de Finanțare, transmite MEDIAFAX.

"Prin Ordonanța de Urgență privind rectificarea bugetară, Guvernul României (1) a suplimentat bugetul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) pentru continuarea proiectului strategic 'Laserul de la Măgurele' prin finalizarea implementării sistemului de fascicul gama intens și (2) a adoptat măsurile necesare pentru asigurarea cadrului instituțional și financiar care să permită ministerului, ca Autoritate Națională pentru Cercetare (ANC) din structura MEC, să își îndeplinească atribuțiile de Operator de Program pentru implementarea Măsurilor-Suport 'Programul de cooperare internațională în domeniul cercetării' și 'Programul infrastructură pentru cercetarea și monitorizarea emisiilor'", potrivit comunicatului emis.

Proiectul ELI-NP și finanțarea aferentă

Proiectul "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)", cunoscut public ca "Laserul de la Măgurele", este un proiect strategic al țării, care va fi finalizat în decembrie 2026. Demersurile MEC - ANC sunt de a obține finanțarea necesară în condițiile de criză fiscal-bugetară. Momentan, ELI-NP cuprinde un sistem laser de 2 x 10 PW, cel mai puternic din lume, urmând ca, în urma acestei alocări bugetare, să fie implementat sistemul de fascicul gama cu aplicații semnificative în medicină și imagistică industrială.

Programul de cooperare internațională în cercetare are un buget de 13 milioane CHF[n.r. 13,65 milioane euro], finanțat în proporție de 85% de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și 15% din bugetul de stat.

Programe de cercetare și monitorizare a emisiilor

"Componenta sa include Proiecte Comune Multilaterale de Cercetare (MJRP) și Infrastructura Luminii Extreme - Fizică Nucleară (ELI-NP). Obiectivul programului este crearea de parteneriate de cercetare durabile între instituții românești, elvețiene și europene, facilitând participarea la Programul-Cadru UE pentru Cercetare și Inovare și consolidând poziția României în rețelele internaționale de infrastructură. Programul infrastructură pentru cercetarea și monitorizarea emisiilor are un buget de 7,4 milioane CHF[n.r. 7,77 milioane euro], din care 85% reprezintă contribuția elvețiană prin Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO), iar 15% cofinanțare de la bugetul de stat. Componenta sa include Infrastructura de Cercetare a Aerosolilor, Norilor și Gazelor Minore (ACTRIS) și Studierea Emisiilor de Metan în Europa de Est (EEMS). Programul urmărește consolidarea capacităților naționale de măsurare și modelare a emisiilor, precum și avansarea cercetării asupra concentrațiilor de metan și particule în suspensie, contribuind la progresul științific și politicile publice bazate pe dovezi", potrivit comunicatului.

