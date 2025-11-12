Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat miercuri mult‑aşteptata "Lege Nordis", menită să schimbe radical regulile pieţei imobiliare. Conform noilor prevederi, începând cu semnarea contractului de rezervare, avansul cerut de dezvoltatori imobilari va fi plafonat la 50 % pe etapele de "taxă de rezervare", "finalizare structură" şi "instalaţii”. De asemenea, plăţile în avan­s vor fi depozitate într‑un cont bancar distinct şi folosite exclusiv pentru investiţie.

Parlamentul a votat "Legea Nordis": reguli noi pentru piaţa imobiliară şi protecţie sporită pentru cumpărători - arhivă

"Lege Nordis" a fost votată de toți cei 301 deputați prezenți la ședință, potrivit Mediafax.

"Cea mai importantă noutate e că dacă în forma Senatului dezvoltatorii imobiliari putea percepe un avans de până la 70%, în formula adoptată de noi la Camera Deputaților, pe cele trei etape, taxă de rezervare, structură de rezistență și instalații, avansul este de 50%. Deci, practic, o măsură care vine în beneficiul celui care cumpără de bună credință, dar și al dezvoltatorului care știe exact ce procent poate încasa ca avans și are anumită predictibilitate", a spus, după vot, deputatul Florin Roman.

El afirmă că a doua chestiune importantă care trebuie precizată e că, deși acest avans merge într-un cont distinct al dezvoltatorului imobiliar, "nu se va mai putea proceda ca înainte, adică nu pot să iei banii de la cetățeani ca să-i faci un apartament și să financezi, practic, construcția unui alt imobil. Totodată, foarte important, acești bani vor fi cheltuiți doar cu semnatura dirigintelui de șantier, el va da bun de plată și, practic, există un dublu control asupra acestei măsuri".

Articolul continuă după reclamă

Florin Roman precizează că notarea în autorizația de construire pentru fiecare apartament ACF-ului nu va mai permite niciunui dezvoltator să obțină o autorizație pentru un anumit număr de apartamente și, "în fapt, prin recompartimentări sau alte tertipuri, să vândă un număr mai mare de apartamente".

Ce prevede "Lege Nordis"

Dezvoltatorii imobiliari vor putea solicita avansuri doar în funcție de stadiul fizic al proiectului:

încă 25% după finalizarea structurii de rezistență,

încă 20% la finalizarea instalațiilor.

Toate sumele achitate ca avans vor fi depuse într-un cont bancar dedicat, pe numele dezvoltatorului, și vor putea fi folosite exclusiv pentru continuarea investiției imobiliare.

Un alt element cheie al proiectului este introducerea preapartamentării: fiecare unitate locativă va avea carte funciară individuală încă din faza de proiect, pentru a elimina riscul supraînscrierilor și al vânzărilor multiple.

Proiectul a fost inițiat de 72 de deputați, patru de la PNL și 68 de la PSD, printre care şi fostul lider social-democrat Marcel Ciolacu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰