Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei

Liderul PUSL București, Liviu Negoiță, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că va candida la funcția de primar general al Capitalei. El susţine că Bucureștiul este "un oraș părăsit" și a atras atenția, printre altele, asupra riscului de prăbușire a monumentelor istorice din Centrul Vechi la un cutremur de 6,2 pe scara Richter.

Liviu Negoiță: Bucureștiul este un oraș părăsit

"Bucureștiul este un oraș părăsit și asta m-a determinat să-mi anunț candidatura, iar atunci când vorbești în politică sau mai ales când acționezi, așa cum am făcut-o eu ca primar în Sectorul 3, în perioada 2004-2012, trebuie să vii cu argumente. Dați-mi voie, în câteva cuvinte, să vă exemplific de ce doresc să candidez la Primăria Capitalei și încep cu centrul istoric (...). În spatele Hanului lui Manuc se află Curtea Veche (...), este lăsată de Primăria Capitalei și nu începând de astăzi, ci de câțiva ani, de probabil două mandate și pe mandatul doamnei Firea și pe mandatul domnului Oprescu și pe mandatul domnului președinte actual Nicușor Dan, este un abandon total. Riscul ca această clădire, ce a mai rămas acolo, să se prăbușească, este foarte mare", a spus Liviu Negoiță, fost primar al Sectorului 3.

Liviu Negoiță: La un cutremur de 6,2 centrul istoric devine moloz

Articolul continuă după reclamă

El a subliniat că în centrul istoric sunt 97 de monumente istorice listate ca atare, care, la un cutremur de 6,2 grade pe scara Richter, "devin moloz". "Am văzut în ultima perioadă, spre exemplu, căutarea unor soluții de a fluidiza traficul în București, cum s-a anunțat mai deunăzi, că se va interzice accesul autocamioanelor, camioanelor de transport marfă. După ce am avut cinci ani de mandat cu Nicușor Dan, care practic a interzis eliberarea autorizațiilor de construire și Bucureștiul a devenit un oraș închis, astăzi avem de-a face cu o altă interdicție, și anume să nu mai circule camioanele de marfă. Ne vom trezi, atâta timp cât nu am rezolvat infrastructura acestui oraș, numai cu interdicții. Niciodată un oraș nu o să se dezvolte tot căutând soluții să interzici unora și altora să trăiască în acest oraș. Nu mai revin, suntem vizavi de Herăstrău, ce înseamnă dezastrul spațiilor verzi în București. Stejari seculari care sunt tăiați, îi vedeți aici, chiar peste drum", a punctat Liviu Negoiță.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Șandru, a atras atenția asupra nevoii de a avea o clasă politică "demnă, cu onoare și curaj" și a anunțat că formațiunea politică va face demersuri pentru a o schimba.

"Avem nevoie de o clasă politică demnă, cu onoare, cu mult curaj, din păcate, lucrurile nu stau așa în momentul de față, prin urmare asta este ceea ce Partidul Umanist Social Liberal își propune să facă, să schimbe calitatea clasei politice, să nu mai avem astfel de demnitari la nivel înalt, să ne vină să ne luăm cu mâinile de cap, să nu mai avem astfel de oameni politici în diverse partide sau - dacă vreți - chiar în administrația locală. Ne apucăm de treabă, vrem să schimbăm calitatea clasei politice", a adăugat Lavinia Șandru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰