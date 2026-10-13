Premierul desemnat este încrezător că va obține votul Parlamentului pentru formarea noului Guvern, deși recunoaște că negocierile sunt complicate și există multe necunoscute. Luca Niculescu spune că șansele sunt "destul de mari", dar evită să le estimeze în procente. Toate variantele de guvernare rămân, deocamdată, pe masă.

Luca Niculescu: "Nu promit miracole, promit seriozitate". De ce crede că Guvernul său va trece de Parlament - Inquam Photos

Premierul desemnat, Luca Niculescu, evită să spună, în procente, ce şanse ar da Guvernului pe care îl va propune de a trece de votul Parlamentului, însă se arată încrezător, afirmând că şansele sunt "destul de mari".

"Pe de-o parte, nu-mi place să fac astfel de pronosticuri, dar aş spune destul de mari, fără procent. Pentru că sunt un om care odată ce se angajează într-o provocare, îi place să o ducă până la capăt. Evident, sunt atâtea necunoscute şi cu atâtea tensiuni acumulate şi am zis-o şi în discursul de la Cotroceni că nu promit miracole, promit seriozitate", a afirmat Luca Niculescu, luni seară, la Antena 3.

El nu a respins posibilitatea de a depune mandatul, însă mizează pe varianta în care va primi votul Parlamentului.

Articolul continuă după reclamă

"Există şi această posibilitate, cum există şi posibilitatea de a merge până la capăt şi de a nu avea votul Parlamentului, dar şansa în care cred cel mai mult este cea în care formez Guvernul, merg cu el în Parlament, obţin voturi şi începem să guvernăm pentru România", a spus el.

În ceea ce priveşte tipul guvernului pe care îl va avea - politic sau tehnocrat sau hibrid – premierul desemnat a subliniat că toate variantele sunt ”pe masă acum”.

"Nu vreau să mă pronunţ pentru că orice v-aş spune acum ar însemna să închid alte portiţe. Deci, trebuie să pot să stau la masă cu toţi aceşti oameni care au experienţă de negociere, poate nu negociere diplomatică, dar negociere politică, infinit mai mare decât mine şi trebuie să fiu serios şi să mă iau în serios şi să mă ia în serios (...) Cred mai mult că (guvernul – n.r.) va trece decât că nu va trece. Hai să spun, cred într-o proporţie bună că va trece. Şi asta ţine şi de optimismul meu natural. Ţine şi de faptul că sunt convins că partidele îşi dau seama că situaţia este gravă, dincolo de declaraţiile pe care le vedem la televizor. Cifrele pe care le am eu, pe care le aveţi dumneavoastră, le au şi ei, au economişti care se uită pe ele şi îşi dau seama că trebuie să ajungem la un guvern rapid", a explicat el.