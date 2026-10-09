Luca Niculescu: România va respecta ținta de deficit bugetar asumată. Ce spune despre pensii şi salarii

Premierul desemnat, Luca Niculescu, se declară optimist că România va respecta ținta de deficit bugetar asumată pentru acest an și anunță că își propune indexarea pensiilor în 2027. Acesta susține că reducerea deficitului nu trebuie să se bazeze doar pe tăieri de cheltuieli, ci și pe o mai bună colectare a taxelor și impozitelor, digitalizarea ANAF și atragerea fondurilor europene. Totodată, Niculescu promite măsuri de relansare economică și spune că prioritatea este formarea unui guvern cu puteri depline și sprijin parlamentar.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, se arată optimist că România va menţine ţinta de deficit bugetar asumată pentru acest an.

"Cifrele o arată foarte clar: avem deficit, după opt luni, 2,89 dar sunt şi unele cheltuieli care ar trebui să vină pe finalul anului, deci să vedem cum stăm la sfârşitul anului, dar eu sunt optimist că vom rămâne în cifra de deficit pe care ne-am propus-o, care este asumată şi acesta este un semnal foarte important pentru pieţele internaţionale. Ştiu că românii nu trăiesc cu pieţele internaţionale, dar, dacă acestea nu au încredere în noi, înseamnă dobânzi şi mai mari, înseamnă un cost al vieţii şi mai mare, deci e important să ne respectăm acest angajament", a afirmat Luca Niculescu, vineri seară, într-o emisiune la Digi 24, potrivit News.ro.

Acesta precizează că a discutat cu responsabili din lumea politică, administraţie şi sindicate pe teme legate de finanţe.

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Luca Niculescu spune că reducerea cheltuielilor bugetare nu reprezintă unica soluţie pentru menţinerea unui deficit bugetar scăzut, el arătând că este nevoie şi de o mai bună colectare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi a altor venituri fiscale.

În context, Niculescu susţine că "sunt motive rezonabile de speranţă" în ceea ce priveşte echilibrarea financiară a ţării.

"România este ţara din Europa care colectează cele mai puţine venituri fiscale din buget, o medie de 28-29% faţă de o medie europeană de 37-38%. Noi, dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare. Deci avem o plajă unde putem lucra, în aşa fel încât să nu creăm impresia că vom intra masiv cu tăieri, în schimb putem îmbunătăţi colectarea, putem digitaliza şi mai bine ANAF (...), există fondurile europene şi acolo absorbţia poate fi crescută, deci există speranţă şi din aceste pârghii, există programe de relansare economică, există investiţiile", spune Luca Niculescu, subliniind că intrarea României în OCDE va atrage noi investiţii.

Pensii şi salarii

Premierul desemnat, Luca Niculescu, afirmă că îşi propune indexarea pensiilor pentru anul care urmează, reluarea discuţiilor privind Legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice şi măsuri de relansare a economiei.

"Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranţă că nu mă înşel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru Legea salarizării. Au fost discuţii care n-au dus la rezultat, erau gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuţii. Este nevoie pentru a creşte şi sentimentul de echitate în rândul românilor şi, în acelaşi timp, trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice", a afirmat Luca Niculescu vineri seară, într-o emisiune la postul de televiziune Digi 24, potrivit News.ro

În ceea ce priveşte mediul de afaceri, el spune că "trebuie ca România să redevină o ţară predictibilă", el anunţând că Programul de guvernare pe care îl va propune va include măsuri de relansare economică.

"Acesta va fi unul dintre cuvintele-cheie ale guvernului pe care îl voi conduce: predictibilitate", adaugă Niculescu.

Potrivit acestuia, "urgenţa urgenţelor" este, pentru România, existenţa unui guvern cu puteri depline.

"Avem urgenţa, urgenţa urgenţelor de a avea un guvern. După aceea mai discutăm. Nu ştiu încă toate cifrele, nu ştiu încă tot ce s-a întâmplat, dar este primul lucru pe care-l cer toţi cei cu care mă întâlnesc: faceţi un guvern. Şi încă o dată adaug eu: un guvern care să aibă după aceea sprijin. Nu doar să treacă prin Parlament şi apoi să fie aşa, gata să înfrunte toate furtunile. Oricum vom înfrunta multe", adaugă premierul desemnat.