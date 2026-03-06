Avem şi un prim scandal în legat de românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Victor Ponta spune că fiica sa minoră a fost iniţial chemată şi apoi refuzată de consulat să urce în autocarul care să o ducă din Dubai spre aeroportul din Oman pentru a zbura de acolo spre casa. Lucru susţinut aseară şi de fosta soţie a acestuia, Daciana Sârbu, la Antena 3 CNN. Fostul premier spune ca minstrul de externe ar fi cerut asta. Oana Ţoiu respinge însă acuzaţia. Între timp, aproape o mie de români au reuşit să ajungă acasă din Orientul Mijlociu. Tensiunile cresc de la oră la alta şi mai sunt încă vreo trei mii care au cerut ajutor să se întoarcă în ţară.

După coşmarul pe care l-au trăit în Dubai, elevii din Vrancea şi Piatra Neamţ sunt aşteptaţi să ajungă astăzi în ţară. Grupul este dus la aeroportul din Oman cu un autocar şi, de acolo, se îmbarcă spre România. În acelaşi avion ar fi trebuit să fie şi fiica lui Victor Ponta.

"A mers acolo, pentru că a aplicat şi la acea universitate şi ea s-a calificat în acea etapă şi asta făcea acolo în Abu Dhabi. Eram pe listă la Consulat, pentru că am anunţat, copilul este minor, neînsoţit, şi am vrea să ne anunţaţi dacă există orice variantă prin care ea ar putea să ajungă în ţară", a declarat Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, la Antena 3 CNN.

Fata politicianului a fost chemată la Consulat, de unde era stabilit să plece cu un autocar spre aeroport.

"Există această variantă. Bun, copilul trebuie să fie la 9 la Consulat. Ok, o să fie la 9 la Consulat. La 11 m-a sunat plângând. Au transferat-o din Abu Dhabi, însoţită de cineva de la şcoală, la Consulat, pentru că ni s-a zis că există acest zbor şi criteriul este să fie minoră şi neînsoţită", a declarat Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta.

Însă, ajunsă acolo, i s-a spus nu mai poate pleca acasă.

I s-a refuzat îmbarcarea

"Am simţit că înnebunesc, normal. Nu doresc să pun personalul din Consulat în situaţia în care. Dar adevărul îl ştiu toţi acolo. Mi s-a dat această explicaţie pe care am spus-o: este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion", mai spune Daciana Sârbu.

Victor Ponta susţine că însuşi ministrul de Externe a interzis plecarea fiicei sale.

"Da, este adevărat. Doamna Țoiu a sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa", a declarat Victor Ponta.

"Sunt convinsă că doamna Ţoiu are o problemă de imagine legată de cum a gestionat această criză, criza celor care doresc să se repatrieze din aceste zone. Pentru că neocupându-se de această situaţie, sigur, orice mic scandal ar fi explodat. Pentru că oamenii ar fi zis „Ok, este fiica lui Ponta în avion, dar noi aşteptăm şi nu ne răspunde nimeni la telefon. Nu ne trimiteţi nicio informaţie", mai spune Daciana Sârbu.

Ministrul de Externe, însă, respinge acuzaţiile.

"Noi nu luăm decizii individuale privind apartanenţa politică a unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare. Dar ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, aşa cum pot să îi spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ţine de noi să existe rute pentru România şi vom acorda prioritate copiilor, un element foarte important este că această prioriritate aşa cum e ea gândită ţine de ordinea inclusiv a vârstelor copiilor", a declarat Oana Țoiu.

"Nu am toate datele şi nu vreau să pară că acuz pe cineva sau pe altcineva fără să am toate datele. Haideţi să lămurim cine a făcut, cine a sunat, n-a sunat, cine a luat decizia, s-a dat, s-a. Adică, bineînţeles că e un caz emoţional când vorbim de un copil", a declarat Nicușor Dan, președintele României.

3.000 de români așteaptă să ajungă acasă

Între timp, încă trei mii de români aşteaptă să ajungă acasă. Până acum, aproximativ o mie au fost repatriaţi.

"Cei care sunt mult mai vulnerabili încep să fie aduşi pe cheltuiala statului român, cei care sunt în alte categorii sunt ajutaţi să vină pe cheltuiala lor proprie", a mai spus Nicușor Dan.

Doi români au fost aduşi din zona de conflict, în Spania, cu o aeronavă militară.

Milionarii lumii şi-au asigurat propria cale de scăpare din pericol pe sute de mii de euro. Agenţia Nexta a scris că 11 avioane private au zburat spre Moscova, din Oman. Un singur loc la bord a costat între 10 şi 20 de mii de dolari.

