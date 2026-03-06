Momentul în care armata israeliană distruge buncărul fostului ayatollah Ali Khamenei

Armata israeliană a anunțat vineri că a distrus buncărul fostului lider iranian Ali Khamenei din Teheran, în cadrul unui atac aerian masiv, relatează The Times of Israel. Aproximativ 50 de avioane de vânătoare au lansat în jur de 100 de bombe asupra buncărului. Se afla sub un complex al guvernului de la Teheran, întins pe mai multe străzi, și care cuprindea "mai multe intrări și camere pentru adunări ale membrilor de rang înalt ai regimului terorist iranian", potrivit IDF.

După ce Khamenei a fost ucis în atacul de sâmbătă, complexul a continuat să fie folosit de membri de rang înalt ai regimului iranian pentru coordonarea războiului, motiv pentru care a fost atacat din nou, potrivit armatei israeliene. Serviciile de informații israeliene, în special celebrele unități 8200 și 9900, au spionat ani de zile complexul, permițând atacul "precis" de astăzi.

Ali Khamenei a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel sâmbătă, 28 februarie. Israelul ar fi pregătit ani de zile un plan detaliat pentru eliminarea liderului suprem al Iranului, folosind tehnologii avansate de spionaj și analiză de date. Serviciile israeliene ar fi piratat aproape toate camerele de trafic din Teheran și ar fi bruiat rețelele de telefonie pentru a monitoriza mișcările gărzilor de corp și ale oficialilor iranieni și pentru a bloca comunicațiile. Cu ajutorul algoritmilor și al analizei rețelelor sociale, au construit profiluri detaliate ale echipei de securitate și au aflat că în acea dimineață Khamenei urma să aibă o întâlnire în complexul guvernului cu responsabili politici și militari.

După ce informația a fost confirmată de serviciile americane, lansarea atacului, care trebuia să aibă loc pe timp de noapte, vineri spre sâmbătă, a fost amânată pentru sâmbătă dimineață. Donald Trump a ordonat Operațiunea "Epic Fury" vineri, la ora 15:38 (ora Coastei de Est, 22:38 ora României), în timp ce se afla la bordul Air Force One, în drum spre Texas. Armata americană a deschis calea pentru ca avioanele israeliene să bombardeze complexul lui Khamenei. Americanii au lansat atacuri cibernetice care au "perturbat, degradat și orbit capacitatea Iranului de a vedea, comunica și răspunde", a explicat generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA.

