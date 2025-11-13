Tensiunile privind pensiile magistraţilor continuă. Şi asta după ce discuţiile dintre magistraţi şi liderii coaliţiei, mediate la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, s-au încheiat fără niciun acord. Magistraţii nu cedează şi ţin cu dinţii de privilegii. Vor 65% din venitul brut, ceea ce însemnă mai mult decât salariul primit când sunt în activitate.

Au fost trei ore de negocieri complicate la Palatul Cotroceni între reprezentanţii magistraţilor şi liderii politici, dar nu s-a ajuns la niciun acord.

Surse politice spun că judecătorii şi procurorii au venit la aceste negocieri cu propunerea ca pensia specială să fie egală cu 65% din venitul brut. Asta ar însemna ca pensia specială să fie mai mare decât salariul net. Un magistrat care câştigă acum 20.000 de lei brut are un salariu net de 11.700 de lei. Dacă s-ar calcula la acest procent de 65% din venitul brut ar fi de 13.000 de lei lunar.

Magistraţii susţin că există decizii anterioare ale Curţii Constituţionale potrivit cărora pensia de serviciu ar trebui să fie cât mai apropiată de valoarea ultimului salariu încasat în timpul activităţii.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor Observator, liderii coaliţiei au respins pretenţiile magistraţilor, iar premierul Ilie Bolojan a insistat cu varianta iniţială din proiectul picat la CCR. Este vorba despre procentul de 75% din ultimul salariu net, cu argumentul că chiar şi aşa ar fi cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană.

A părut însă că liderii politici pot ajunge la un acord cu magistraţii în ceea ce priveşte perioada de tranziţie privind creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani. Magistraţii şi-ar dori ca această perioadă de tranziţie să fie undeva între 15 şi 20 de ani faţă de 10 ani în proiectul iniţial. Surse politice spun că premierul ar fi dispus să negocieze şi să faca o concesie.

Este posibil ca săptămâna viitoare preşedintele Nicuşor Dan să cheme din nou reprezentanţii magistraţilor la Palatul Cotroceni la aceeaşi masă cu premierul şi liderii partidelor din coaliţie, în încercarea de a media acest conflict. România nu mai are multe zile la dispoziţie până când trebuie să adopte această lege. Dacaă va depăşi data de 28 noiembrie, riscă să piardă peste 230 de milioane de euro fonduri europene din planul de redresare şi rezilienţă.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰