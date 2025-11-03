Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Marele absent de la Congresul PSD. Cine a fost invitat şi cine va participa

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este dreptul său să decidă pe cine invită la congresul partidului, menționând că fostul președinte social-democrat, Liviu Dragnea nu a fost invitat.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 15:55
Marele absent de la Congresul PSD. Cine a fost invitat şi cine va participa Marele absent de la Congresul PSD. Cine a fost invitat şi cine va participa - Hepta

Întrebat despre participarea lui Liviu Dragnea la Congresul PSD din 7 noiembrie, Grindeanu a afirmat: "Nu (nu l-am invitat - n.r.). E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acesta a anunțat încă de vineri că foști lideri ai formațiunii politice vor fi invitați la congres:

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Social-democraţii se vor reuni în congres pe 7 noiembrie pentru a alege noua conducere a formaţiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

congres psd sorin grindeanu congres psd liviu dragnea victor ponta adrian nastase
Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine?
Observator » Ştiri politice » Marele absent de la Congresul PSD. Cine a fost invitat şi cine va participa