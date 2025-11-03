Marele absent de la Congresul PSD. Cine a fost invitat şi cine va participa

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este dreptul său să decidă pe cine invită la congresul partidului, menționând că fostul președinte social-democrat, Liviu Dragnea nu a fost invitat.

Întrebat despre participarea lui Liviu Dragnea la Congresul PSD din 7 noiembrie, Grindeanu a afirmat: "Nu (nu l-am invitat - n.r.). E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa".

Acesta a anunțat încă de vineri că foști lideri ai formațiunii politice vor fi invitați la congres:

Social-democraţii se vor reuni în congres pe 7 noiembrie pentru a alege noua conducere a formaţiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte.

