Asumarea răspunderii Guvernului pentru al doilea Pachet de austeritate produce tensiuni uriaşe la vârful Coaliţiei. PSD şi USR sunt din nou la cuţite, iar liderii PNL ar vrea ca preşedintele Nicuşor Dan să intervină şi să medieze războiul din Coaliție. Între timp, Guvernul pregătește şi alte măsuri de austeritate.

Pentru a reducere deficitul bugetar, Guvernul va interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul public, inclusiv pentru medicii şi profesorii pensionari care suplineau deficitul de personal. Măsura se va aplica inclusiv pentru militari și pentru foștii polițiști. În plus, cei care au atins vârsta de pensionare pot continua să lucreze până la 70 de ani doar dacă vor renunţa să încaseze pensia de stat.

Guvernul va interzice și detașările în instituțiile și autoritățile publice, până la finalul anului viitor.

În ministerul de Externe, de pildă, 92 dintre cei 598 de angajați din ambasade și consulate sunt detasati de la alte institutii publice, unii de la primării de comune sau instituţii care nu au legătură cu diplomaţia.

Aproape 40% din personalul tehnic și administrativ care lucrează în misiunile din afara țării este detaşat de la alte instituții - 155 din 386 de angajați.

Acuzaţii între partidele din Coaliţie

Acuzaţi de liberali că blochează marile reforme, liderii PSD dau vina pe cei din Uniunea Salvaţi România. "USR nu face nimic. Singura lor preocupare este să acuze PSD că nu participă la ședințele Coaliției".

"Toate partidele care sunt la guvernare trebuie să tragă la aceeași căruţă. Pachetul II, cel care se referă la eliminarea risipei banului public, acest pachet trebuie să treacă cât mai repede", a declarat Ștefan Pălărie, senator USR.

În plus, liderii PSD spun că nu au o idee clară asupra măsurilor pregătite de Guvern, deşi Sorin Grindeanu a negociat recent cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

"De ce e nevoie să dau afară atâția oameni? De ce e nevoie să opresc atâtea investiții? Este foarte complicat să le ceri colegilor să voteze un proiect pe care nu îl cunosc", a subliniat Robert Cazanciuc, senator PSD.

"Există un dialog între liderii Coaliției. Nu există să nu știi în momentul în care în Guvern se asumă un Pachet, când ai miniștrii la masă", a adăugat Mircea Abrudean, preşedinte Senat.

Liberalii cer intervenţia preşedintelui Nicuşor Dan

În mijlocul tirului încrucişat de acuzaţii, liderii PNL cred că ar fi nevoie de preşedintele Nicuşor Dan ca să facă pace între partidele din Coaliție.

"Eu îmi aduc aminte cu plăcere de modul în care Traian Băsescu susținea propriul Guvern. Mi-a plăcut un președinte care la nivel simbolic și-a sustinut Guvernul", transmite Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL.

"Și ce să facă dl. Nicuşor Dan? Să îi ia pe colegii de la PSD de mânuţă și să îi aducă la Coaliție? Nu cred că poate să facă acest lucru", a mai precizat Ștefan Pălărie.

Măsurile propuse de PSD

Social-democraţii mai au un motiv să boicoteze şedinţele Coaliţiei - nu sunt de acord cu măsurile propuse de premier pentru reducerea deficitului bugetar. Au propria viziune.

PSD şi-ar dori un impozit triplu pe marile averi - vorbim despre casele peste 500k euro şi mașinile de lux de peste 75.000 de euro. În plus, PSD propune un impozit de 16% pe dobânzile bancare - o taxă care s-ar aplica pentru românii care au economii de peste 100.000 de euro. Ar vrea să impoziteze cu 16% veniturile realizate din crypto-monede și să impună două cote de impozitare pentru câştigurile realizate din tranzacţii bursiere - una de 10% și alta de 16%.

