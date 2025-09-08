Mesajul lui Daniel David către profesori. Le cere să fie "realiști": Măsurile fiscale nu pot fi schimbate

Ministrul Educaţiei, Daniel David , susţine că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este " neinspirat " şi " complet nerealist " şi afirmă că nu va participa la întrevederea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre sindicaliştii din educaţie şi preşedintele Nicuşor Dan, dar că îi va invita la discuţii în cursul zilei de marţi sau miercuri şi că s-a întâlnit cu liderii sindicali " în urmă cu mai multe zile ". David le transmite protestatarilor că în această perioadă " este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi ".

"Pe mine ce m-a interesat în această zi, vă spun foarte sincer ca ministru, a fost ca în prima zi de şcoală să avem copii în şcoli, să nu fie şcolile închise, cu sau fără festivităţi. Majoritatea în ţară au ales să aibă festivităţi, dar nu festivitatea era elementul principal, mai ales într-o situaţie de criză fiscal-bugetară, şi acest lucru s-a întâmplat, copiii au fost în şcoli. Trebuie să spun că, într-un fel, este în regulă şi că sindicatele au găsit o formulă să-şi exprime nemulţumirile în forma acestui protest, fără să interfereze însă cu primirea copiilor în şcoli", a declarat, luni, ministrul Daniel David, la Digi24.

David le-a transmis sindicaliştilor, dar şi celor care nu sunt, neapărat, implicaţi în sindicat, că în această perioadă este foarte important "să fie şi realişti, şi înţelepţi".

"Am auzit solicitările lor şi este complet nerealist să te aştepţi că, în această perioadă, se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul îşi va da demisia sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari, evaluarea Moody's din septembrie şi evaluarea Comisiei Europene din octombrie şi este nevoie de stabilitate. De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînţelept, ca să nu sunt poate neinspirat, să soliciţi demisia ministrului care totuşi a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaţionale, care a reuşit astfel să asigure salariile şi bursele până la sfârşitul anului, să nu fie oameni daţi afară, să nu avem tăieri de salarii, şi în final, sigur, să contribuim şi la stabilitatea ţării", a afirmat David.

Acesta a adăugat că, în acest context, invitaţia sa este ca oamenii să înţeleagă că "ţara este în criză fiscal-bugetară" şi că din această cauză au fost luate aceste măsuri.

"Educaţia nu mai are ce să dea, de acum trebuie să crească. Haideţi să gândim împreună bugetul de anul viitor, să vedem cum implementăm unele reforme pe care le dorim cu toţii şi, foarte important, cum începem să atenuăm, începând de anul viitor, şi premierul a spus că începem să intrăm într-o logică de dezvoltare, unele din aceste măsuri care deranjează în această perioadă şi care sunt temporare", a punctat Daniel David.

Întrebat cum ar putea fi deblocat conflictul în acest moment, în condiţiile în care unii profesori ameninţă cu blocarea activităţii didactice, ministrul a precizat că nu ştie, în acest moment, ce înseamnă boicotare şi ce vor să facă profesorii.

"Eu am încrederea că dacă un profesor merge la ore nu are cum să nu-şi facă activitatea, pentru care este plătit şi, dincolo de plată, este un act de moralitate, intrând în sala de clasă, să-ţi faci lecţia, să interacţionezi cu copiii. (...) Nemulţumirea s-a auzit, întrebarea este ce facem cu ea, iar invitaţia mea rămâne, aşa cum am făcut-o înainte, pentru a construi, pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim şi atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor", a precizat David.

David a subliniat că nu va participa la întâlnirea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre Nicuşor Dan şi profesorii protestatari pentru că este "întrevederea preşedintelui" şi că, "poate" este bine ca liderii de sindicat să aibă întâlniri cu diverse structuri.

"Noi suntem mai degrabă din zona executivă, preşedintele totuşi reprezintă instituţia supremă în acest stat", a menţionat ministrul Educaţiei, adăugând că nu ştie ce va discuta Nicuşor Dan cu sindicaliştii, întrucât preşedintele "nu trebuie să dea raportul" şi că, dacă îl va informa după ce are loc această întâlnire, atunci va comunica.

"Copiii trebuie să meargă la şcoală, profesorii o să-şi facă datoria. Nemulţumirile le vedem, ele nu apar pur şi simplu din nimic, ci dintr-o situaţie de criză fiscal-budgetară, nu din normalitate sau că cineva ar fi dorit aceste măsuri. Iar preşedintele, după ce va avea întâlnirea cu profesorii, va decide ce va dori să comunice guvernului sau ministrului direct. Mă aştept şi eu să văd care vor fi concluziile după întâlnire şi nu cred că trebuia nici eu, şi nici premierul să fim acolo, în condiţiile în care mesajul către ministru a fost transmis prin proteste pe parcursul mai multor zile, iar astăzi către guvern în Piaţa Victoriei. Acum este discuţia preşedintelui cu sindicaliştii", a mai spus Daniel David.

Ministrul a reafirmat că, din punctul său de vedere, cine crede că în acest moment se mai modifică legea fiscal-bugetară, este "nerealist". David a adăugat că se poate discuta despre "atenuarea acestor măsuri, mai ales că sunt prezentate ca fiind temporare, pentru anul viitor şi în condiţiile de stabilizare fiscal-bugetară."

"Dincolo de catastrofele prezentate mereu şi de sindicalişti şi de diversi experţi, toate măsurile care au fost luate de către mine ca ministru, au fost filtrate de componenta educaţională. Orice măsură pe care am luat-o o regăsiţi într-una dintre ţările de Uniunii Europene şi într-una dintre ţările vestice, la care de obicei ne raportăm ca reper. Nu reprezintă totdeauna cele mai bune practici europene, modelul ideal pe care am vrea să mergem, dar indiferent ce auziţi, n-am ieşit din nişte repere europene. Sistemul oricum nu funcţiona foarte bine. Dacă aveam o situaţie de normalitate, ar fi trebuit să începem reforme de regîndire a sistemului. Miza mare este cum reducem cheltuielile nu pentru educaţie, ci pentru ţară, fiindcă ţara nu mai are bani şi intră într-o situaţie de criză fiscal-bugetară, iar după aceea, pentru această stabilizare, să gândim aceste reforme, unde îi invit pe oamenii educaţiei să gândim aceste lucruri împreună", a mai declarat ministrul Educaţiei.

