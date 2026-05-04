Mai puţin de 30 de ore. Atât a mai rămas până la votul decisiv prin care PSD şi AUR ar putea decide soarta guvernului Bolojan. Ambele tabere negociază în secret cu senatorii şi deputaţii, pentru a-şi asigura victoria. Ilie Bolojan şi liderii PNL au anunţat că, indiferent de rezultatul moţiunii, PNL nu va mai guverna cu PSD. În schimb, Sorin Grindeanu spune că PSD ar fi gata să revină la masă cu partidele pro-europene, dar obligatoriu cu un alt premier. Aseară, mii de oameni din Bucureşti şi Oradea au ieşit în stradă pentru a-şi arăta susţinerea faţă de premier.

Cu două zile înainte de votul care va decide soarta Guvernului, patru mii de oameni s-au adunat în Piaţa Unirii din Oradea. Alţi aproximativ o mie în Piaţa Victoriei din Bucureşti. Toţi, ca să-şi arate susţinerea pentru Ilie Bolojan. Cu drapelele României și Uniunii Europene şi cu pancarte pe care afişau mesaje pro-europene, aceştia au avut un mesaj clar pentru parlamentari: să nu voteze moţiunea!

"Dacă moţiunea trece, sunt variante ca Partidul Naţional Liberal să rămână în opoziţie!", a declarat Florin Birta, primarul municipiului Oradea.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Ilie Bolojan le-a mulţumit celor care l-au susţinut atât în stradă, cât şi în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Şi liderii PNL şi-au anunţat susţinerea pentru Ilie Bolojan. Liberalii rămân optimişti şi dau asigurări că, indiferent de soarta moţiunii, PNL nu va reface Coaliţia cu PSD.

"În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări. Nu e vorba de a trăda aici, e un vot de conștiință, nu le dăm bani, posturi sau contracte", a declarat Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL.

"Nu văd niciun fel de problemă să fii în Opoziţie. PSD a generat această moţiune de cenzură şi, practic, semnând-o împreună cu AUR, negociind cu AUR, au constituit de facto o nouă alianţă politică", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

"AUR este un partid extremist sau nu? Cred că am răspuns la întrebare, nu fac caracterizări, nici nu fug. E treaba lor. AUR a fost votat de către cetăţeni. E al doilea partid din România", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

Chiar şi aşa, şeful PSD spune că social-democraţii nu au nicio intenţie de a guverna cu partidul lui George Simion.

Tensiuni înainte de votul pe moțiune

"Acest demers este unul parlamentar si nu exista niciun fel de intelegere post-motiune. Ne dorim o Coalitie, cat se poate, a fi in aceasta forma cum a fost pana acum", Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

"Dacă cineva nu te respectă, dacă cineva minte în ceea ce te priveşte în permanentă, dacă nu respectă nicio înţelegere, va puteţi gândi că a mai încerca încă o Coaliţie cu un astfel de partid, este de natura a nu te mai duce sub nicio forma într-o astfel de înţelegere", a declarat Ilie Bolojan, premierul României la TVR.

De cealaltă parte, George Simion a lansat un un nou atac la adresa partidelor tradiţionale - inclusiv la adresa PSD. Motivul invocat? Contractele pentru înzestrarea Armatei în valoare de 16 miliarde euro, bani pe care ţara noastră îi va împrumuta prin Programul SAFE.

"E vorba de un jaf de proportii gigantice. Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Asta a făcut Coaliţia PSD,PNL,USR, UDMR. A jefuit România", a declarat George Simion, preşedinte AUR.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR a fost semnată de 254 parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă cel putin 233 dintre ei vor vota pentru. Ilie Bolojan va rămâne premier dacă cel puţin 21 de aleşi se vor răzgândi până la votul de mâine.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰